GÖZLER TOKİ'DE: TOKİ kiralık konut kurası ne zaman yapılacak? TOKİ kiralık konut kurası tarihi belli oldu mu?

TOKİ İstanbul kiralık sosyal konut başvurularını tamamlayan vatandaşlar, şimdi kura heyecanı yaşıyor. Konutların hak sahiplerini belirleyecek çekilişin tarihi merak konusu olurken, gözler TOKİ'den yapılacak resmi duyuruya çevrildi. Kura takviminin ne zaman açıklanacağı araştırılıyor.
TOKİ KİRALIK KONUT KURASI NE ZAMAN YAPILACAK, TARİH BELLİ OLDU MU?
TOKİ'nin ilk duyurusunda, 1.071 konutun hak sahiplerinin Ekim 2026 içerisinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenmesi öngörülüyordu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un son açıklamaları kasım ayının sonunu işaret ediyor. Çekilişin ardından sözleşme ve anahtar teslim aşamasına geçilecek projede, kesin kura takviminin TOKİ tarafından duyurulması bekleniyor.
TOKİ KİRALIK KONUT KURASI KASIM AYINDA MI YAPILACAK?
Bakan Murat Kurum, İstanbul'daki kiralık sosyal konutlardan yaklaşık 2 bininin hazır olduğunu, kura ve teslimat işlemlerinin ise COP31 İklim Zirvesi'nin ardından yapılmasının planlandığını belirtti.
Antalya'da düzenlenecek COP31 Zirvesi, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak. Bu açıklama doğrultusunda kasım ayının son günleri veya aralık ayının başı kura çekişilişlerinin açıklnaması öngörülüyor.
TOKİ KİRALIK KONUT KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte konut tahsisine hak kazanan vatandaşların belirleneceği sonuç listeleri paylaşılması bekleniyor. Hak sahipliği duyurularının TOKİ'nin resmi internet sitesi ve projeye özel bilgilendirme sayfası üzerinden paylaşılması öngörülüyor.
Başvuru yapan vatandaşlar, e-Devlet'te TOKİ hizmetleri arasında bulunan Konut / İşyeri Başvuru bölümünden müracaatlarının durumunu kontrol edebiliyor.
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE KAÇ TOKİ KİRALIK KONUT BULUNUYOR?
İstanbul'un hem Anadolu hem de Avrupa yakasında konumlanan kiralık sosyal konutlar, dört ayrı başvuru grubu altında toplandı. İlk etapta tahsis edilecek 1.071 daire, 12 ilçeye yayılan proje alanlarında yer alıyor.
TOKİ kiralık sosyal konutların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören: 360 konut
Maltepe, Tuzla ve Kartal: 330 konut
Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar: 291 konut
Arnavutköy: 90 konut
TOKİ KİRALIK KONUT FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
Açıklanan tarifede en düşük kira tutarı 10 bin TL olarak belirlendi. 1+1 dairelerde 10 bin TL, 2+1 dairelerde 12 bin TL, 3+1 dairelerde 15 bin TL, 4+1 dairelerde ise 18 bin TL'den başlayan aylık bedeller uygulanacak.
Konutların tesliminden sonraki ilk 12 ay boyunca kira bedeline artış yapılmayacak.