GÖZLER TOKİ'DE: TOKİ kiralık konut kurası ne zaman yapılacak? TOKİ kiralık konut kurası tarihi belli oldu mu?

İstanbul'un hem Anadolu hem de Avrupa yakasında konumlanan kiralık sosyal konutlar, dört ayrı başvuru grubu altında toplandı. İlk etapta tahsis edilecek 1.071 daire, 12 ilçeye yayılan proje alanlarında yer alıyor.

TOKİ KİRALIK KONUT FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Açıklanan tarifede en düşük kira tutarı 10 bin TL olarak belirlendi. 1+1 dairelerde 10 bin TL, 2+1 dairelerde 12 bin TL, 3+1 dairelerde 15 bin TL, 4+1 dairelerde ise 18 bin TL'den başlayan aylık bedeller uygulanacak.

Konutların tesliminden sonraki ilk 12 ay boyunca kira bedeline artış yapılmayacak.