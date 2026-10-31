Gülşah Saraçoğlu'nun modaevi mühürlendi! SGK şikayeti sonrası çalışanlardan olay iddialar

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu 'nun yanında çalıştıklarını belirten üç kişi, çalışma dönemlerinde sigortasız veya eksik sigortalı gösterildiklerini, maaş ve fazla mesai ücretlerini alamadıklarını, işten ayrılma süreçlerinde ise çeşitli hak kayıpları yaşadıklarını öne sürdü.

'EKSİK ÖDENDİ'



Bu isimler arasında bulunan şoför Fırat Bayat, yaklaşık beş ay çalıştığını ancak yalnızca bir ay sigortalı gösterildiğini iddia etti. Aylık 90 bin TL maaş aldığını belirten Bayat, sigorta primlerinin asgari ücret üzerinden yatırıldığını ve yasal haklarının da bu tutar üzerinden hesaplandığını öne sürdü.