KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI SORGULAMA 2026 | KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav sonucu öğrenme

Kamu personeli olabilmek için 2026-KPSS Ortaöğretim sınavına giren binlerce adayın bekleyişi sürüyor. Sınavın ardından gözler ÖSYM'nin açıklayacağı sonuç tarihine çevrilirken, adaylar sonuçların hangi gün erişime açılacağını merak ediyor. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman belli olacak? Adaylar sonuçlarını hangi ekran üzerinden öğrenebilecek? İşte sonuç tarihi ve sorgulama sürecine ilişkin tüm ayrıntılar…