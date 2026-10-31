KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI SORGULAMA 2026 | KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav sonucu öğrenme

Kamu personeli olabilmek için 2026-KPSS Ortaöğretim sınavına giren binlerce adayın bekleyişi sürüyor. Sınavın ardından gözler ÖSYM'nin açıklayacağı sonuç tarihine çevrilirken, adaylar sonuçların hangi gün erişime açılacağını merak ediyor. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman belli olacak? Adaylar sonuçlarını hangi ekran üzerinden öğrenebilecek? İşte sonuç tarihi ve sorgulama sürecine ilişkin tüm ayrıntılar…
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin açıkladığı 2026 yılı sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü erişime açılacak.
ÖSYM KPSS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
Sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenebilecek. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/yetki/giris adresine T.C. Kimlik Numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle giriş yaparak puanlarına kolayca ulaşabilecek.