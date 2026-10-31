KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen değerlendirme sürecinin ardından sonuçların erişime açılması bekleniyor.
2026 KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor. Geçtiğimiz yıl 2025-2026 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi sonuçları 4 Kasım 2025 tarihinde ilan edilmişti.
Geçen yılki takvim nedeniyle 2026-2027 KYK burs sonuçlarının da kasım ayının ilk günlerinde açıklanabileceği değerlendiriliyor. Ancak bu tarih henüz resmi olarak kesinleşmedi. Sonuç tarihi, Gençlik ve Spor Bakanlığının yapacağı duyuruyla belli olacak.
Başvuru yapan öğrenciler, burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını GSB'nin resmi duyurusuyla öğrenebilecek. Bakanlık tarafından henüz kesin bir sonuç tarihi paylaşılmadı.
KYK BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandığında öğrenciler sorgulama işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.
Adaylar, e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı burs/öğrenim kredisi sorgulama hizmetini kullanabilecek.
Sonuç ekranında öğrencilerin burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanıp kazanmadığı görüntülenecek.
KYK burs ve kredi sonuç sorgulama ekranına ulaşmak için: https://www.turkiye.gov.tr/kyk-ogrenim-katki-kredisi-ve-burs-sorgulama
2026 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?
2026 yılında geçerli olan KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları eğitim seviyesine göre değişiyor. Buna göre ödemeler şöyle:
Lisans öğrencileri: 4.000 TL
Yüksek lisans öğrencileri: 8.000 TL
Doktora öğrencileri: 12.000 TL
Söz konusu tutarlar burs almaya hak kazanan öğrenciler ile öğrenim kredisi alacak öğrenciler için geçerli.
KYK İLK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
KYK burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından ödeme takvimini de takip edecek.
İlk kez burs veya kredi alacak öğrencilerin ödemeleri, sonuçların ilan edilmesi ve gerekli taahhütname işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlayacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk ödemeler 18-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilmişti. 2026-2027 dönemi için ilk ödeme tarihi ise henüz açıklanmadı. Öğrenciler, GSB tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip ediyor.