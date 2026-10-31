KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 -2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen değerlendirme sürecinin ardından sonuçların erişime açılması bekleniyor.

2026 KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor. Geçtiğimiz yıl 2025-2026 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi sonuçları 4 Kasım 2025 tarihinde ilan edilmişti.

Geçen yılki takvim nedeniyle 2026-2027 KYK burs sonuçlarının da kasım ayının ilk günlerinde açıklanabileceği değerlendiriliyor. Ancak bu tarih henüz resmi olarak kesinleşmedi. Sonuç tarihi, Gençlik ve Spor Bakanlığının yapacağı duyuruyla belli olacak.

Başvuru yapan öğrenciler, burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını GSB'nin resmi duyurusuyla öğrenebilecek. Bakanlık tarafından henüz kesin bir sonuç tarihi paylaşılmadı.