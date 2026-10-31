MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 30 EKİM MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI, ÖDÜL NEYDİ?

MasterChef Türkiye'de 30 Ekim Cuma günü ekranlara gelen bölümde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı takım, büyük ödülün sahibi olmak için mutfakta tüm hünerlerini sergilerken, şeflerin puanlamasıyla kazanan takım belli oldu. Nefes kesen mücadelenin ardından haftanın eleme potasına giren isimler de izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı, eleme adayı olan yarışmacılar kimler? İşte merak edilenler...
MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de haftanın ödül oyunu heyecanında Mavi ve Kırmızı takım, Lübnan mutfağına ait yemekleri en iyi şekilde hazırlamak için mücadele etti. Yarışmacıların yakınlarından gelen mesajlarla duygusal anların da yaşandığı gecede, şeflerin değerlendirmesi sonucunda Mavi takım galip geldi. Böylece Mavi takım yarışmacıları, 100 bin TL'lik ödül için bireysel etapta yarışma hakkı kazandı.
MASTERCHEF'TE 100 BİN TL'LİK ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?
Takım etabının ardından gerçekleştirilen bireysel ödül oyununda Mavi takım yarışmacılarından ana ürün olarak burgu peyniri kullanarak yaratıcı tabaklar hazırlamaları istendi. Şeflerin tadımı sonrası son ikiye Şadi ve Ayşe kaldı. Rakibini geride bırakarak şeflerden en yüksek değerlendirmeyi alan Ayşe, MasterChef'in ödül oyununu kazandı. Böylece başarılı yarışmacı 100 bin TL'lik büyük ödülün de sahibi oldu.