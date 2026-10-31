Haberler Yaşam MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 30 EKİM MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI, ÖDÜL NEYDİ? MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 30 EKİM MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI, ÖDÜL NEYDİ? MasterChef Türkiye’de 30 Ekim 2026 Cuma akşamı oynanan ödül oyununda mavi ve kırmızı takım, büyük ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Şeflerin tadım ve değerlendirmeleri sonucunda gecenin kazanan takımı belli olurken, haftanın eleme potasına giren yarışmacılar da netleşti. Peki, MasterChef ödül oyununu hangi takım kazandı, eleme potasına kimler girdi? İşte gecenin tüm detayları... HABER MERKEZİ









MasterChef Türkiye'de 30 Ekim Cuma günü ekranlara gelen bölümde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı takım, büyük ödülün sahibi olmak için mutfakta tüm hünerlerini sergilerken, şeflerin puanlamasıyla kazanan takım belli oldu. Nefes kesen mücadelenin ardından haftanın eleme potasına giren isimler de izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı, eleme adayı olan yarışmacılar kimler? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? MasterChef Türkiye'de haftanın ödül oyunu heyecanında Mavi ve Kırmızı takım, Lübnan mutfağına ait yemekleri en iyi şekilde hazırlamak için mücadele etti. Yarışmacıların yakınlarından gelen mesajlarla duygusal anların da yaşandığı gecede, şeflerin değerlendirmesi sonucunda Mavi takım galip geldi. Böylece Mavi takım yarışmacıları, 100 bin TL'lik ödül için bireysel etapta yarışma hakkı kazandı.