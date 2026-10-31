TOKİ’den Bodrum’da 1.3 milyar liralık indirim

TOKİ'nin Bodrum Gündoğan'daki beş taşınmazı için belirlediği satış bedellerinde dört ayda toplam 1 milyar 310 milyon liralık düşüş yaşandı. Haziran ayında 5 milyar 87 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarılan, toplam 106 bin 982 metrekarelik arsaların yeni başlangıç bedeli 3 milyar 777 milyon liraya indirildi. Peşinat oranı da yüzde 35'ten yüzde 20'ye çekildi. Gündoğan Mahallesi'ndeki A1, A2, A3, A4 ve A5 olarak gösterilen beş taşınmazın toplam muhammen bedeli yüzde 25,75 azaldı. En yüksek oransal indirim yaklaşık yüzde 35 ile A5 parselinde gerçekleşti. Diğer dört taşınmazın başlangıç bedellerinde de yüz milyonlarca liralık düşüş kaydedildi. Fiyat indiriminin yanı sıra ödeme koşulları da değişti. Haziran ayında yüzde 35 peşinat ve 48 ay vade uygulanırken, ekim listesinde peşinat yüzde 20'ye düşürüldü, vade ise aynı kaldı. Beş taşınmazın tamamının başlangıç bedelinden satılması varsayımıyla hesaplanan peşinat tutarı yaklaşık 1 milyar 781 milyon liradan 755 milyon liraya geriledi.

5-6 KASIM'DA AÇIK ARTIRMA

TOKİ, Bodrum'daki beş taşınmazı da 5-6 Kasım'da düzenlenecek açık artırmada satışa sunacak. Türkiye genelinde 61 ilde 725 arsanın yer aldığı satış listesinin toplam muhammen bedeli yaklaşık 29,15 milyar lira. Gündoğan'daki beş taşınmazın yeni başlangıç bedelleri, bu toplamın yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturuyor.