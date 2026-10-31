Türk gücünün menzili büyüyor

Türkiye'nin Afrika ve Asya'daki askerî varlığını genişletmesine ilişkin hazırlıklar, savunma gündemine yeni bir soruyu taşıdı. Mehmetçik, Türkiye'den binlerce kilometre uzakta görev yaparken nasıl desteklenecek? Yeni konuşlanmalara ilişkin haberlerde kara, deniz ve hava unsurlarının farklı coğrafyalarda görevlendirilmesi seçenekleri ele alınıyor. Ancak bu hazırlığın başarısını yalnızca kurulacak tesislerin veya gönderilecek askerlerin sayısı belirlemeyecek. Birliklerin yakıtından mühimmatına, araç bakımından sağlık hizmetlerine kadar bütün ihtiyaçlarının kesintisiz karşılanması gerekecek.

ASIL MESELE SÜREKLİLİK

Askerî birliklerin başka bir ülkeye ulaştırılması, uzun süreli görevin ilk aşaması. Ardından düzenli personel değişimi, yedek parça sevkiyatı, haberleşme, sağlık desteği ve gerektiğinde tahliye imkânlarının birlikte planlanması gerekiyor. Bu nedenle yeni üs tartışmasının merkezinde, Türkiye ile görev bölgesi arasında kurulacak ulaşım ve destek ağı bulunuyor.

2 BİN PERSONEL KATILDI

Limanlara erişim, havaalanlarının kullanımı ve ev sahibi ülkeyle yapılan anlaşmalar, askerî kapasitenin sahada kullanılabilmesini doğrudan etkiliyor. TSK'nın uzak bölgelerde konuşlanma ve görev sürdürme kapasitesi, NATO tatbikatlarında da sınanıyor. Millî Savunma Bakanlığının açıklamasına göre Türkiye, Steadfast Dart 2026'ya yaklaşık 2 bin personelle katıldı. Tatbikatta uzun mesafeli intikal, süratli kuvvet konuşlandırma ve sürdürülebilir lojistik destek kabiliyetleri uygulandı. Kara ve deniz unsurlarının birlikte görev yaptığı faaliyette hava savunması, amfibi harekât ve komuta-kontrol çalışmaları gerçekleştirildi.

SOMALİ HATTINDA SOMUT ÖRNEK

TCG Anadolu'dan kalkan Bayraktar TB3'ün atış faaliyeti de denizdeki bir platformdan hava gücü kullanılmasının örneklerinden biri oldu. Uzak coğrafyada görev yapmanın gerektirdiği destek, Somali faaliyetlerinde de görülüyor. MSB'nin açıklamalarında TCG Sancaktar, TCG Göksu ve TCG Gelibolu'nun Somali'ye lojistik nakliyat ve deniz görev grubu faaliyetleri kapsamında görevlendirildiği belirtiliyor. Bu faaliyetler, denizaşırı askerî varlığın düzenli bir deniz ulaştırmasıyla desteklendiğini gösteriyor. Somali'deki görev yalnızca askerî eğitimden oluşmuyor. TBMM'nin görev süresini uzatan kararında terörizm, deniz haydutluğu, yasa dışı balıkçılık ve kaçakçılık gibi tehditlere karşı destek de yer alıyor. Böylece askerî işbirliği, ülkenin güvenliğiyle ekonomik kaynaklarının korunmasını aynı çerçevede buluşturuyor.

HER ÜSSE FARKLI MODEL

Yeni konuşlanma haberlerinde Afrika ve Asya'daki seçeneklerin yanında Suudi Arabistan'da üs ihtimali de gündeme geliyor. Ancak olası tesislerin yeri, büyüklüğü, görev tanımı ve takvimi konusunda kamuoyuna açıklanmış ayrıntılı bir plan bulunmuyor. Bu ayrıntılar belirleyici olacak. Askerî eğitim merkezi, lojistik destek tesisi ve muharip birlik üssü farklı ihtiyaçlara cevap veriyor; her biri farklı personel, koruma ve bütçe gerektiriyor. Yeni hazırlıkları bütün ülkelerde aynı model uygulanacakmış gibi değerlendirmek bu nedenle mümkün değil.

'TAKVİYE EDEBİLMESİ GEREKİYOR'

Yeni askerî konuşlanmalar, kriz bölgelerine daha hızlı erişme ve ortak ülkelere destek sağlama imkânını artırabilir. Bunun karşılığında Türkiye'nin aynı anda birden fazla bölgede birliklerini besleyebilmesi, koruyabilmesi ve gerektiğinde takviye edebilmesi gerekiyor. Afrika ve Asya'ya yönelik hazırlıkların değerlendirilmesinde bakılması gereken göstergeler de burada: Nakliye kapasitesi, ikmal imkânları, bakım altyapısı ve görev bölgelerinde sürdürülebilir siyasi işbirliği. Yeni üslerin sağlayacağı askerî etkiyi, bu unsurların birlikte ne kadar güçlü kurulacağı belirleyecek.