Türkiye’deki organik sütün yüzde 32’si Manisa’dan

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Türkiye'de üretilen 32 bin 329 ton organik sütün 11 bin 649 tonunun Manisa'da üretildiğini belirterek kentin organik süt üretimindeki payına dikkat çekti. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Manisa'nın organik süt üretimindeki önemli konumuna vurgu yaptı.

MANİSA'NIN BEREKETİ

Türkiye genelinde toplam 32 bin 329 ton organik süt üretilirken, bunun 11 bin 649 tonu Manisa'da üretiliyor. Böylece Manisa, Türkiye'nin toplam organik süt üretiminin yaklaşık yüzde 32'sini karşılıyor. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, yaptığı açıklamada "Manisa'nın üretimi Türkiye'nin bereketi! Türkiye'de 32 bin 329 ton organik süt var. Manisa'da 11 bin 649 ton organik süt var. Ülkemizdeki toplam organik sütün yüzde 32'si ilimizde üretilmektedir. Manisa'mıza 45 kere maşallah. Manisa'nın üretimi Türkiye'nin bereketi" şeklinde konuştu. Mehmet Karayılan, Manisa'nın tarımsal üretimdeki gücünü vurgulayarak, kentin ülke ekonomisine ve hayvancılık sektörüne katkı sağladığını ifade etti.