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Haberler Yaşam YARIN BİM'DE RAFLARDA KAÇIRMAYIN! BİM 1, 3 ve 4 Kasım aktüel kataloğu! Ankastre set, drone, beyaz eşya ve gıda ürünlerinde dikkat çeken fiyatlar

YARIN BİM'DE RAFLARDA KAÇIRMAYIN! BİM 1, 3 ve 4 Kasım aktüel kataloğu! Ankastre set, drone, beyaz eşya ve gıda ürünlerinde dikkat çeken fiyatlar

BİM'in kasım ayının ilk günlerinde geçerli olacak aktüel katalogları alışveriş yapacakların gündeminde. 1, 3 ve 4 Kasım tarihlerinde satışa sunulacak ürünler arasında ankastre set, mini drone, kazanlı ütü, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve temel gıda ürünleri bulunuyor. Peki, BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var, fiyatları ne kadar? İşte gün gün BİM indirimli ürünler listesi...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Kasım ayının başlamasıyla birlikte BİM'in yeni aktüel ürünleri de merak konusu oldu. Evini yenilemek, mutfak alışverişini tamamlamak ya da farklı ihtiyaçları için uygun fiyatlı ürün arayan vatandaşlar, haftanın kataloglarını incelemeye başladı. Bu hafta özellikle elektronik eşya, beyaz eşya ve mutfak ürünleri öne çıkarken, oyuncak ve otomobil aksesuarları da raflarda yer alacak. BİM'in 1, 3 ve 4 Kasım kataloglarında yer alan ürünler ve satış fiyatları belli oldu.

BİM'in 1 Kasım Pazar günü satışa sunacağı aktüel ürünler arasında ev elektroniği, kişisel bakım ürünleri, oyuncaklar ve otomobil aksesuarları bulunuyor. Ankastre set ve kazanlı ütü gibi ürünlerin yanı sıra çocuklara yönelik oyuncak seçenekleri de katalogda yer alıyor.

1 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ VE FİYATLARI:

Oto Koltuk Kılıf Seti: 1.190 TL

Fonksiyonlu Elektrikli Araç İçi Süpürge: 1.750 TL

Araç İçi Koltuk Arkası Organizer: 229 TL

Araç İçi Koltuk Arkası Çantası: 249 TL

Oto Bagaj Düzenleyici: 699 TL

Araç İçi Kameralı Dikiz Aynası: 1.190 TL

IPL Epilasyon Cihazı: 10.250 TL

Kazanlı Ütü: 19.900 TL

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 11.550 TL

Buharlı Ütü: 3.990 TL

Şarjlı Süpürge: 11.900 TL

Toz Torbasız Süpürge: 7.900 TL

Mini Drone: 7.250 TL

Hava Pompası ve Akü Takviye Cihazı: 2.490 TL

Kablosuz Kompresör, Powerbank ve Işıldak: 1.130 TL

Yapay Salon Bitkileri: 1.590 TL

Uzaktan Kumandalı Tren: 759 TL

Dönen Şehir Oyun Seti: 1.190 TL

Oyuncak Ev Aletleri: 179 TL

Oyuncak Araç Çeşitleri: 179 TL

Boyama Kitapları: 45 TL

3 KASIM SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ VE FİYATLARI

3 Kasım Salı günü BİM raflarında temizlik ve temel gıda ürünleri ağırlık kazanacak. Ayçiçek yağı, pirinç, zeytin ve ton balığı gibi mutfak alışverişinde sık tercih edilen ürünlerin yanı sıra atıştırmalık seçenekleri de katalogda bulunuyor.

3 Kasım BİM aktüel ürünleri:

Kapaklı Islak Mendil 20'li: 25 TL

Tuvalet Kağıdı 40'lı: 235 TL

Kağıt Havlu 16'lı: 155 TL

Ütü Spreyi 400 ml: 89 TL

Toz Deterjan 9 kg: 495 TL

Konsantre Yumuşatıcı 2x960 ml: 179 TL

Ayçiçek Yağı 5 L: 429 TL

Osmancık Pirinç 5 kg: 329 TL

Siyah Zeytin 900 g: 149 TL

Ton Balığı Çeşitleri 160 g: 115 TL

Süt Reçeli Çeşitleri 270 g: 75 TL

Kahve Şurubu Çeşitleri 3x300 ml: 99 TL

Sos Çeşitleri 350-365 g: 39,50 TL

Kuru Meyve Çeşitleri 100 g: 109 TL

Granola Bar Çeşitleri 3x25 g: 89 TL

Fındıklı Krema Dolgulu Deniz Kabuğu Şekilli Çikolata 250 g: 199 TL

Karabuğday Patlağı 100 g: 45 TL

Kurabiye Çeşitleri 180 g: 99 TL

4 KASIM ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞUNDA HANGİ ÜRÜNLER VAR?

4 Kasım Çarşamba günü satışa sunulacak katalogda beyaz eşya ve ev düzenleme ürünleri dikkat çekiyor. Çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi ve bulaşık makinesinin yanı sıra su arıtma cihazı da ürün listesinde yer alıyor.

4 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ VE FİYATLARI:

8 kg Çamaşır Makinesi: 19.900 TL

8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi: 16.900 TL

4 Programlı Beyaz Bulaşık Makinesi: 15.900 TL

Deposuz Su Arıtma Cihazı: 7.500 TL

2 Kapaklı Kayar Raflı Ayakkabılık: 2.550 TL

Kahve Köşesi Dolabı: 3.950 TL

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