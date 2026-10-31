YARIN BİM'DE RAFLARDA KAÇIRMAYIN! BİM 1, 3 ve 4 Kasım aktüel kataloğu! Ankastre set, drone, beyaz eşya ve gıda ürünlerinde dikkat çeken fiyatlar

Kasım ayının başlamasıyla birlikte BİM'in yeni aktüel ürünleri de merak konusu oldu. Evini yenilemek, mutfak alışverişini tamamlamak ya da farklı ihtiyaçları için uygun fiyatlı ürün arayan vatandaşlar, haftanın kataloglarını incelemeye başladı. Bu hafta özellikle elektronik eşya, beyaz eşya ve mutfak ürünleri öne çıkarken, oyuncak ve otomobil aksesuarları da raflarda yer alacak. BİM'in 1, 3 ve 4 Kasım kataloglarında yer alan ürünler ve satış fiyatları belli oldu.