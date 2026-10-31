YARIN BİM'DE RAFLARDA KAÇIRMAYIN! BİM 1, 3 ve 4 Kasım aktüel kataloğu! Ankastre set, drone, beyaz eşya ve gıda ürünlerinde dikkat çeken fiyatlar

Kasım ayının başlamasıyla birlikte BİM'in yeni aktüel ürünleri de merak konusu oldu. Evini yenilemek, mutfak alışverişini tamamlamak ya da farklı ihtiyaçları için uygun fiyatlı ürün arayan vatandaşlar, haftanın kataloglarını incelemeye başladı. Bu hafta özellikle elektronik eşya, beyaz eşya ve mutfak ürünleri öne çıkarken, oyuncak ve otomobil aksesuarları da raflarda yer alacak. BİM'in 1, 3 ve 4 Kasım kataloglarında yer alan ürünler ve satış fiyatları belli oldu.
BİM'in 1 Kasım Pazar günü satışa sunacağı aktüel ürünler arasında ev elektroniği, kişisel bakım ürünleri, oyuncaklar ve otomobil aksesuarları bulunuyor. Ankastre set ve kazanlı ütü gibi ürünlerin yanı sıra çocuklara yönelik oyuncak seçenekleri de katalogda yer alıyor.
1 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ VE FİYATLARI:
Oto Koltuk Kılıf Seti: 1.190 TL
Fonksiyonlu Elektrikli Araç İçi Süpürge: 1.750 TL
Araç İçi Koltuk Arkası Organizer: 229 TL
Araç İçi Koltuk Arkası Çantası: 249 TL
Oto Bagaj Düzenleyici: 699 TL
Araç İçi Kameralı Dikiz Aynası: 1.190 TL
IPL Epilasyon Cihazı: 10.250 TL
Kazanlı Ütü: 19.900 TL
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 11.550 TL
Buharlı Ütü: 3.990 TL
Şarjlı Süpürge: 11.900 TL
Toz Torbasız Süpürge: 7.900 TL
Mini Drone: 7.250 TL
Hava Pompası ve Akü Takviye Cihazı: 2.490 TL
Kablosuz Kompresör, Powerbank ve Işıldak: 1.130 TL
Yapay Salon Bitkileri: 1.590 TL
Uzaktan Kumandalı Tren: 759 TL
Dönen Şehir Oyun Seti: 1.190 TL
Oyuncak Ev Aletleri: 179 TL
Oyuncak Araç Çeşitleri: 179 TL
Boyama Kitapları: 45 TL
3 KASIM SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ VE FİYATLARI
3 Kasım Salı günü BİM raflarında temizlik ve temel gıda ürünleri ağırlık kazanacak. Ayçiçek yağı, pirinç, zeytin ve ton balığı gibi mutfak alışverişinde sık tercih edilen ürünlerin yanı sıra atıştırmalık seçenekleri de katalogda bulunuyor.
3 Kasım BİM aktüel ürünleri:
Kapaklı Islak Mendil 20'li: 25 TL
Tuvalet Kağıdı 40'lı: 235 TL
Kağıt Havlu 16'lı: 155 TL
Ütü Spreyi 400 ml: 89 TL
Toz Deterjan 9 kg: 495 TL
Konsantre Yumuşatıcı 2x960 ml: 179 TL
Ayçiçek Yağı 5 L: 429 TL
Osmancık Pirinç 5 kg: 329 TL
Siyah Zeytin 900 g: 149 TL
Ton Balığı Çeşitleri 160 g: 115 TL
Süt Reçeli Çeşitleri 270 g: 75 TL
Kahve Şurubu Çeşitleri 3x300 ml: 99 TL
Sos Çeşitleri 350-365 g: 39,50 TL
Kuru Meyve Çeşitleri 100 g: 109 TL
Granola Bar Çeşitleri 3x25 g: 89 TL
Fındıklı Krema Dolgulu Deniz Kabuğu Şekilli Çikolata 250 g: 199 TL
Karabuğday Patlağı 100 g: 45 TL
Kurabiye Çeşitleri 180 g: 99 TL
4 KASIM ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞUNDA HANGİ ÜRÜNLER VAR?
4 Kasım Çarşamba günü satışa sunulacak katalogda beyaz eşya ve ev düzenleme ürünleri dikkat çekiyor. Çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi ve bulaşık makinesinin yanı sıra su arıtma cihazı da ürün listesinde yer alıyor.
4 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ VE FİYATLARI:
8 kg Çamaşır Makinesi: 19.900 TL
8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi: 16.900 TL
4 Programlı Beyaz Bulaşık Makinesi: 15.900 TL
Deposuz Su Arıtma Cihazı: 7.500 TL
2 Kapaklı Kayar Raflı Ayakkabılık: 2.550 TL
Kahve Köşesi Dolabı: 3.950 TL