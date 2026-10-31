Yıldırım düşen ev alev topuna döndü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yıldırımın düşen ev alev topuna dönerken pencereden atlayan çift yangından yara almadan kurtuldu. Olay saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Abdulkadir Kara'ya ait eve yıldırım düşmesi sonucu evde yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Abdulkadir Kara ile eşi pencereden atlayarak evden ayrılırken, mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin alev alev yanan evdeki yangına müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.