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BİM 1 KASIM 2026 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMLİ

BİM 1 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Kasım ayının ilk aktüel kataloglarını yayımlayan BİM, bu hafta da giyimden ev tekstiline, aksesuardan günlük ihtiyaçlara kadar pek çok ürünü uygun fiyatlarla satışa sunuyor. Peki, BİM 1 Kasım aktüel kataloğunda hangi ürünler var, fiyatları ne kadar? İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tam listesi…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

BİM'de bu haftanın indirimli ürünleri neler? BİM 1 Kasım Pazar aktüel ürünler kataloğunda pek çok çeşit bulunuyor. İşte 1 Kasım Pazar günü BİM mağazalarında satışa sunulan indirimli ürünler...

Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge – 7.900 TL

Duracell Pil Çeşitleri – 159 TL

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set – 11.550 TL

Siyah Turbo Cam Ankastre Set – 11.250 TL

Neo (Single) Drone 7.250 TL

Hava Pompası ve Akü Takviye Cihazı 2.490 TL

Motosiklet Brandası 590 TL

6 Plastik Kancalı File Ahtapod 399 TL

Kask Arkası LED Ekranı 1.390 TL

Motosiklet Tozluk 499 TL

Şarjlı LED Flaşör 129 TL

Kablosuz Kompresör Powerbank & Işıldak 1.130 TL

Araç İçi LED Aydınlatma 249 TL

Araç İçi Kaydırmaz 199 TL

LED Işıklı Araç İçi Küllük 159 TL

Dekoratif Mini Motor Kaskı 799 TL

Motosiklet Intercom Sistemi 1.990 TL

Oto Koltuk Kılıf Seti – 1.190 TL

Fonksiyonlu Elektrikli Araç İçi Süpürge – 1.990 TL

Numaratörlü Araç İçi Telefon Tutucu – 199 TL

Araç İçi Gözlük Tutucu – 149 TL

Araç İçi Telefon Tutucu – 199 TL

Araç İçi Bardak Tutucu – 99 TL

Araç Park Sensörü – 699 TL

Araç Lastik Tamir Kiti – 199 TL

Philips IPL Lumea BRI921/00 – 10.250 TL

Philips Kazanlı Ütü PSG7040/10 – 19.900 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set – 11.550 TL

Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set – 11.250 TL

Philips Azur Ütü DST7510 – 3.990 TL

Philips Şarjlı Süpürge XC6452/10 – 11.900 TL

Oto Koltuk Kılıf Seti – 1.190 TL

Fonksiyonlu Elektrikli Araç İçi Süpürge – 1.990 TL

Numaratörlü Araç İçi Telefon Tutucu – 199 TL

Araç İçi Gözlük Tutucu – 149 TL

Araç İçi Telefon Tutucu – 199 TL

Araç İçi Bardak Tutucu – 99 TL

Araç Park Sensörü – 699 TL

Araç Lastik Tamir Kiti – 199 TL

Araç İçi FM Transmitter – 249 TL

Oto Kauçuk Paspas (4 Parça) – 699 TL

Manyetik Araç Telefon Tutucu – 199 TL

Araç İçi Telefon Tutucu – 149 TL

Araç İçi Telefon Tutucu ve Numaratör – 179 TL

Araç İçi Hava Nemlendirici – 189 TL

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