BİM 1 KASIM 2026 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMLİ

BİM'de bu haftanın indirimli ürünleri neler? BİM 1 Kasım Pazar aktüel ürünler kataloğunda pek çok çeşit bulunuyor. İşte 1 Kasım Pazar günü BİM mağazalarında satışa sunulan indirimli ürünler...
Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge – 7.900 TL
Duracell Pil Çeşitleri – 159 TL
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set – 11.550 TL
Siyah Turbo Cam Ankastre Set – 11.250 TL
Neo (Single) Drone 7.250 TL
Hava Pompası ve Akü Takviye Cihazı 2.490 TL
Motosiklet Brandası 590 TL
6 Plastik Kancalı File Ahtapod 399 TL
Kask Arkası LED Ekranı 1.390 TL
Motosiklet Tozluk 499 TL
Şarjlı LED Flaşör 129 TL
Kablosuz Kompresör Powerbank & Işıldak 1.130 TL
Araç İçi LED Aydınlatma 249 TL
Araç İçi Kaydırmaz 199 TL
LED Işıklı Araç İçi Küllük 159 TL
Dekoratif Mini Motor Kaskı 799 TL
Motosiklet Intercom Sistemi 1.990 TL
Oto Koltuk Kılıf Seti – 1.190 TL
Fonksiyonlu Elektrikli Araç İçi Süpürge – 1.990 TL
Numaratörlü Araç İçi Telefon Tutucu – 199 TL
Araç İçi Gözlük Tutucu – 149 TL
Araç İçi Telefon Tutucu – 199 TL
Araç İçi Bardak Tutucu – 99 TL
Araç Park Sensörü – 699 TL
Araç Lastik Tamir Kiti – 199 TL
Philips IPL Lumea BRI921/00 – 10.250 TL
Philips Kazanlı Ütü PSG7040/10 – 19.900 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set – 11.550 TL
Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set – 11.250 TL
Philips Azur Ütü DST7510 – 3.990 TL
Philips Şarjlı Süpürge XC6452/10 – 11.900 TL
Oto Koltuk Kılıf Seti – 1.190 TL
Fonksiyonlu Elektrikli Araç İçi Süpürge – 1.990 TL
Numaratörlü Araç İçi Telefon Tutucu – 199 TL
Araç İçi Gözlük Tutucu – 149 TL
Araç İçi Telefon Tutucu – 199 TL
Araç İçi Bardak Tutucu – 99 TL
Araç Park Sensörü – 699 TL
Araç Lastik Tamir Kiti – 199 TL
Araç İçi FM Transmitter – 249 TL
Oto Kauçuk Paspas (4 Parça) – 699 TL
Manyetik Araç Telefon Tutucu – 199 TL
Araç İçi Telefon Tutucu – 149 TL
Araç İçi Telefon Tutucu ve Numaratör – 179 TL
Araç İçi Hava Nemlendirici – 189 TL