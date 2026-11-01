Kızını ve sevgilisini öldüren baba: Niyetim konuşmaktı

Ankara'da 19 yaşındaki kızı Elif Kesen ile kızının birlikte yaşadığı 53 yaşındaki Ercan Oruç'u tabancayla öldüren baba Bülent Kesen'in ilk ifadesi ortaya çıktı. Olayın ardından polise teslim olan B.K. gözaltına alınırken, cenazeler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Zanlının ifadesinde, konuşmak üzere gittiğini ancak Oruç'un kendisine küfür etmesi üzerine ateş ettiğini ileri sürdüğü belirtildi. Olayın görgü tanıklarından esnaf Kaan Taştan, silah seslerini duyunca dışarı çıktığını ve elinde tabanca bulunan zanlıyla karşılaştığını anlattı. Taştan, zanlının kendisine, "Sakın ha karışma, bu namus cinayeti. Ben namusumu temizledim. Şimdi de teslim olmaya gidiyorum" dediğini aktardı. Olay yerinde bir kadın ve bir erkeği kanlar içinde gördüklerini belirten Taştan, sağlık ekiplerine haber verdiklerini ancak kadının da kısa süre sonra yaşamını yitirdiğini söyledi. Kesen'in hamile olup olmadığı ise otopsi sonucunda netlik kazanacak.