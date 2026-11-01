Viral salgınlar kapıda

Havaların soğuması, okulların açılması ve toplu ulaşımın yoğunlaşmasıyla birlikte kış enfeksiyonları yeniden artmaya başladı. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdal Duman, kapalı ve kalabalık ortamlarda hızla yayılan viral salgınlara karşı aileleri uyardı. Özellikle ateşi çıkan çocukların ateş düşürücü verilerek okula gönderilmesinin büyük risk taşıdığını vurgulayan Duman, "Bir çocuk bütün okulu hasta edebilir. En önemli şey izolasyon" dedi.

Dr. Erdal Duman

'OKULA GÖNDERMEYİN'

Solunum yolu enfeksiyonlarında influenza, adenovirüs, RSV ve koronavirüsün öne çıktığını belirten Duman, bu virüslerin farklı belirtilerle seyrettiğini anlattı. İnfluenza (grip) genellikle yüksek ateş, kas ağrıları ve halsizlikle ortaya çıkıyor hatta yanlış tedaviler durumunda ağır ve ölümcül tablolara yol açabiliyor. Adenovirüs daha hafif seyrediyor, bazen sadece gözleri, bazen solunum yollarını etkiliyor. RSV özellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda bronşiolit ve zatürreye neden olabiliyor. Koronavirüs ise bilinen solunum yolu enfeksiyonlarına yol açmaya devam ediyor. Risk grubunun sadece çocuklar ve yaşlılarla sınırlı olmadığını vurgulayan Duman, "Bağışıklığı zayıf şeker hastaları, organ nakli hastaları, doğuştan veya sonradan bağışıklığı yetersiz olanlar da bu enfeksiyonlardan ciddi şekilde etkileniyor" dedi. Duman, salgınla mücadelede ilk ve en kritik adımın izolasyon olduğunun altını çizdi. Çoğu çalışan ebeveynlerin çocuğun ateşi varken ateş düşürücü verilerek okula gönderilmesinin enfeksiyonun yayılmasına yol açtığını belirten Duman, "Ateş çıktığı anda iyileşene kadar okula göndermemek en doğrusudur. Eğitim önemli ama sağlık daha önemli. Bunu yapmayın, tehlikeli" diye konuştu. Viral enfeksiyonların genellikle 3-7 gün sürdüğünü belirten Duman, belirtiler görüldüğünde hekim kontrolünün ihmal edilmemesi gerektiğini, gerekirse boğaz ve burun sürüntüsü ve akciğer filmiyle hastalığın viral mi bakteriyel mi olduğunun araştırılabileceğini ifade etti. Toplu taşıma kullananların maske takmasının bulaş riskini azaltacağını belirten Duman, mümkün olduğunca yoğun olmayan saatlerde yolculuk yapılmasını önerdi. Açık hava etkinliklerinin artırılmasının da önemli olduğunu vurgulayarak "Açık hava gerçekten virüs yayılımını düşüren bir şeydir" ifadelerini kullandı. Viral enfeksiyonlarda yapılan en büyük hatalardan birinin gereksiz antibiyotik kullanımı olduğunu söyleyen Duman, "Virüslere antibiyotik vermiyoruz. Bu büyük bir hata. Her ateşe antibiyotik yazan hekimler olabiliyor, tasvip etmeyin" uyarısında bulundu.