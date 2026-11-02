KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 2026 MEB ARA TATİL TAKVİMİ

Okullarda ilk ara tatil heyecanı yaşanıyor. Eylül ayında başlayan 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenciler, kasım ayında ilk tatil molasına çıkmaya hazırlanıyor. Tatil planı yapmak isteyen öğrenciler ve veliler, ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihlerini araştırıyor.
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.
Öğrenciler, 13 Kasım Cuma günü son ders zilinin çalmasının ardından hafta sonu tatiline girecek. 16 Kasım Pazartesi başlayacak ara tatil, 20 Kasım Cuma günü tamamlanacak.
14-15 Kasım ve 21-22 Kasım hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler toplam 9 gün okuldan uzak kalacak.
2027 SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Öğrencilerin merak ettiği bir diğer konu ise yarıyıl tatili tarihleri oldu. MEB'in açıkladığı takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.
Karnelerini alacak öğrenciler, 25 Ocak 2027 Pazartesi günü yarıyıl tatiline çıkacak. Sömestr tatili 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ara tatili de belli oldu. Buna göre öğrenciler 8 Mart 2027 Pazartesi günü ara tatile başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü tatili tamamlayacak.
Hafta sonunun ardından 15 Mart 2027 Pazartesi günü okullarda yeniden ders başı yapılacak.