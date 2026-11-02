Haberler Yaşam KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 2026 MEB ARA TATİL TAKVİMİ KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 2026 MEB ARA TATİL TAKVİMİ Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği kasım ara tatili için geri sayım başladı. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatil tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvimle netleşti. Kasım ayında derslere kısa bir mola verecek öğrenciler, hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacak. Peki, kasım ara tatili ne zaman başlayacak, okullar hangi tarihte kapanacak? İşte 2026-2027 MEB ara tatil takvimi... HABER MERKEZİ









Okullarda ilk ara tatil heyecanı yaşanıyor. Eylül ayında başlayan 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenciler, kasım ayında ilk tatil molasına çıkmaya hazırlanıyor. Tatil planı yapmak isteyen öğrenciler ve veliler, ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihlerini araştırıyor.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, 13 Kasım Cuma günü son ders zilinin çalmasının ardından hafta sonu tatiline girecek. 16 Kasım Pazartesi başlayacak ara tatil, 20 Kasım Cuma günü tamamlanacak.