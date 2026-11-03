10 KASIM RESMİ TATİL Mİ? 10 Kasım'da okullar tatil mi? 10 Kasım'da bankalar, kargolar ve noterler açık mı?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıldığı 10 Kasım için geri sayım başladı. Kasım ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci, çalışan ve vatandaş, 10 Kasım'ın resmi tatil kapsamında olup olmadığını gündemine aldı.