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Haberler Yaşam 10 KASIM RESMİ TATİL Mİ? 10 Kasım'da okullar tatil mi? 10 Kasım'da bankalar, kargolar ve noterler açık mı?

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ? 10 Kasım'da okullar tatil mi? 10 Kasım'da bankalar, kargolar ve noterler açık mı?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü yaklaşırken vatandaşlar, bu tarihin resmi tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. 2026 yılında 10 Kasım Salı gününe denk gelirken, okulların ve iş yerlerinin tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi, okullar ve kamu kurumları açık mı? İşte 10 Kasım 2026 tatil durumuna ilişkin merak edilenler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıldığı 10 Kasım için geri sayım başladı. Kasım ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci, çalışan ve vatandaş, 10 Kasım'ın resmi tatil kapsamında olup olmadığını gündemine aldı.

2026 yılında Salı gününe denk gelen 10 Kasım'da okulların, kamu kurumlarının ve özel sektör iş yerlerinin çalışma düzeni araştırılıyor. Peki, 10 Kasım'da okullar tatil mi, iş yerleri açık mı? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil olmuyor. Okullar ve iş yerleri açık oluyor.

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