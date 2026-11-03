10 KASIM RESMİ TATİL Mİ? 10 Kasım'da okullar tatil mi? 10 Kasım'da bankalar, kargolar ve noterler açık mı?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıldığı 10 Kasım için geri sayım başladı. Kasım ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci, çalışan ve vatandaş, 10 Kasım'ın resmi tatil kapsamında olup olmadığını gündemine aldı.
2026 yılında Salı gününe denk gelen 10 Kasım'da okulların, kamu kurumlarının ve özel sektör iş yerlerinin çalışma düzeni araştırılıyor. Peki, 10 Kasım'da okullar tatil mi, iş yerleri açık mı? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil olmuyor. Okullar ve iş yerleri açık oluyor.