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AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN? MEB takvimi ile AÖL 1. dönem sınavları

Açık Öğretim Lisesi’nde okuyan yüz binlerce öğrenci için beklenen haber geldi! MEB, 2026 AÖL 1. dönem sınav takvimini ilan ederken e-Sınav ve yazılı oturum tarihleri netleşti. Mezuniyet hayali kuran adayların gözü kulağı şimdi sınav giriş belgelerinin açıklanacağı günde! Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak, giriş belgeleri e-Devlet’ten ne zaman alınacak? İşte MEB’in duyurduğu o kritik tarihler ve sınav takviminin tüm detayları…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Açık Öğretim Lisesi kapsamında öğrenim gören adaylar, sınav takvimine göre çalışmalarını şekillendirmek ve süreçte herhangi bir aşamayı kaçırmamak için araştırmalarını hızlandırdı.

AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem yüz yüze sınavları

1. Oturum: 20 Aralık 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da
2. Oturum: 20 Aralık 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 14.00'te yapılacaktır.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN ALINIR?

Adaylar, 25 Kasım 2026 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

1. DÖNEM AÖL E-SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem e-Sınavı 28 Kasım 2026– 18 Ocak 2027 tarihleri arasında yapılacaktır.

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