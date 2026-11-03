AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN? MEB takvimi ile AÖL 1. dönem sınavları

Açık Öğretim Lisesi kapsamında öğrenim gören adaylar, sınav takvimine göre çalışmalarını şekillendirmek ve süreçte herhangi bir aşamayı kaçırmamak için araştırmalarını hızlandırdı.