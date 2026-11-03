Bu akşam dizilerin yeni bölümü neden yok? 3 Kasım TV yayın akışı | Bugün hangi diziler var?

Televizyon ekranlarında yeni hafta heyecanı sürerken, dizilerin yayın akıbeti izleyicilerin gündemindeki yerini koruyor. Geçtiğimiz hafta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve reklam gelirlerindeki düşüş iddiaları nedeniyle bazı yapımların yeni bölümleri yayınlanmamıştı. Bu hafta da benzer bir durumun yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu oldu. Özellikle salı akşamları ekranlara gelen Tuzlu Kahve, Haysiyet, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Anne Yarısı dizilerinin izleyicileri yayın akışlarını araştırmaya başladı.
3 Kasım 2026 Salı günü televizyon kanallarının yayın akışları belli oldu. Açıklanan takvimlere göre Haysiyet, Anne Yarısı ve Mehmed: Fetihler Sultanı dizilerinin yeni bölümleri bu akşam ekrana gelmeyecek. Tuzlu Kahve dizisiyle ilgili ise farklı bilgiler gündeme geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş, dizinin yeni bölümünün yayınlanmayacağını öne sürerken Star TV'nin yayın akışında yeni bölümün yer alması dikkat çekti. Yayın akışında son dakika değişikliği yapılmaması halinde Tuzlu Kahve, saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.
DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ NEDEN YAYINLANMIYOR?
Dizilerin yayın takvimindeki değişikliklerin arkasında reklam gelirleri ve futbol karşılaşmalarının etkili olduğu öne sürülüyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, Galatasaray-Stuttgart karşılaşması nedeniyle bazı dizilerin yeni bölüm yayınlarına ara verilecek.
Paylaşımda, Ekim 2026 döneminde son 30 yılın en düşük reklam gelirlerinden birinin elde edildiği iddia edildi. Televizyon kanallarındaki reklam kuşaklarının doluluk oranının da yüzde 60 seviyesinde kaldığı öne sürüldü.
Reklam gelirlerinde beklenen artışın yaşanmaması halinde kanalların futbol maçları ve özel günlerde dizilerin yeni bölümlerini yayınlamama kararı alabildiği belirtildi. Ancak iddialara ilişkin kanallardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.
STAR TV YAYIN AKIŞI 3 KASIM
Tuzlu Kahve dizisinin yeni bölümü bugün Star TV ekranlarında saat 20.00'de yayınlanacak.
07.00 Aramızda Kalsın
08.15 Bugüne Başlarken
08.30 Cansu Canan ile Bugün
10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.45 Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Tuzlu Kahve (Yeni Bölüm)
00.15 Yerli Dizi
03.00 Fazilet Hanım ve Kızları
05.00 Baba Ocağı
TRT 1 YAYIN AKIŞI 3 KASIM
TRT 1 ekranlarında bu akşam saat 20.45'te UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Stuttgart maçı yayınlanacak.
05.45 Hayallerinin Peşinde
06.30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
07.30 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.25 Alparslan Büyük Selçuklu
17.30 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Maç önü
20.45 Galatasaray - Stuttgart
23.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
02.00 Seksenler
03.25 Alparslan: Büyük Selçuklu
SHOW TV YAYIN AKIŞI 3 KASIM
Show TV ekranlarında 3 Kasım 2026 Salı günü Güldür Güldür adlı programın tekrar bölümü yayınlanacak.
06.00 Baba
09.00 Kuzey Yıldızı ilk Aşk
12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 Bahar
18.25 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
00.15 Gece Hattı
01.15 Sevdan Bir Ateş
03.45 Bahar
ATV YAYIN AKIŞI 3 KASIM
ATV'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 3 Kasım 2026 tarihinde Var Mısın Yok Musun programının yeni bölümü yayınlanacak.
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 ATV Gün Ortası
14.00 Altı Üstü İstanbul
16.00 Esra Erol'da
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Var Mısın Yok Musun
23.40 Altı Üstü İstanbul
02.40 Bir Gece Masalı
05.30 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI 3 KASIM
Kanal D ekranlarında 3 Kasım tarihinde Haysiyet dizisinin tekrar bölümü ekranlara gelecek.
07.00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Uzak Şehir
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Haysiyet (Tekrar)
23.15 Canım Oğlum
01.45 Canım Oğlum
03.45 Gelinim Mutfakta
05.45 Üç Kız Kardeş