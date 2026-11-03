  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam Bu akşam dizilerin yeni bölümü neden yok? 3 Kasım TV yayın akışı | Bugün hangi diziler var?

Bu akşam dizilerin yeni bölümü neden yok? 3 Kasım TV yayın akışı | Bugün hangi diziler var?

Televizyon izleyicilerinin merakla beklediği dizilerin yayın takviminde bu hafta da hareketlilik yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta yeni bölümleri ekrana gelmeyen yapımlarla ilgili gözler salı gününe çevrilirken, bazı diziler için beklenen haber geldi. Peki 3 Kasım Salı akşamı hangi diziler yayınlanacak, hangilerinin yeni bölümü olmayacak?

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Televizyon ekranlarında yeni hafta heyecanı sürerken, dizilerin yayın akıbeti izleyicilerin gündemindeki yerini koruyor. Geçtiğimiz hafta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve reklam gelirlerindeki düşüş iddiaları nedeniyle bazı yapımların yeni bölümleri yayınlanmamıştı. Bu hafta da benzer bir durumun yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu oldu. Özellikle salı akşamları ekranlara gelen Tuzlu Kahve, Haysiyet, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Anne Yarısı dizilerinin izleyicileri yayın akışlarını araştırmaya başladı.

3 Kasım 2026 Salı günü televizyon kanallarının yayın akışları belli oldu. Açıklanan takvimlere göre Haysiyet, Anne Yarısı ve Mehmed: Fetihler Sultanı dizilerinin yeni bölümleri bu akşam ekrana gelmeyecek. Tuzlu Kahve dizisiyle ilgili ise farklı bilgiler gündeme geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş, dizinin yeni bölümünün yayınlanmayacağını öne sürerken Star TV'nin yayın akışında yeni bölümün yer alması dikkat çekti. Yayın akışında son dakika değişikliği yapılmaması halinde Tuzlu Kahve, saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ NEDEN YAYINLANMIYOR?

Dizilerin yayın takvimindeki değişikliklerin arkasında reklam gelirleri ve futbol karşılaşmalarının etkili olduğu öne sürülüyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, Galatasaray-Stuttgart karşılaşması nedeniyle bazı dizilerin yeni bölüm yayınlarına ara verilecek.

Paylaşımda, Ekim 2026 döneminde son 30 yılın en düşük reklam gelirlerinden birinin elde edildiği iddia edildi. Televizyon kanallarındaki reklam kuşaklarının doluluk oranının da yüzde 60 seviyesinde kaldığı öne sürüldü.

Reklam gelirlerinde beklenen artışın yaşanmaması halinde kanalların futbol maçları ve özel günlerde dizilerin yeni bölümlerini yayınlamama kararı alabildiği belirtildi. Ancak iddialara ilişkin kanallardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

STAR TV YAYIN AKIŞI 3 KASIM

Tuzlu Kahve dizisinin yeni bölümü bugün Star TV ekranlarında saat 20.00'de yayınlanacak.

07.00 Aramızda Kalsın

08.15 Bugüne Başlarken

08.30 Cansu Canan ile Bugün

10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.45 Fazilet Hanım ve Kızları

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

19.00 Star Haber

20.00 Tuzlu Kahve (Yeni Bölüm)

00.15 Yerli Dizi

03.00 Fazilet Hanım ve Kızları

05.00 Baba Ocağı

TRT 1 YAYIN AKIŞI 3 KASIM

TRT 1 ekranlarında bu akşam saat 20.45'te UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Stuttgart maçı yayınlanacak.

05.45 Hayallerinin Peşinde

06.30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

07.30 Kalk Gidelim

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.25 Alparslan Büyük Selçuklu

17.30 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Maç önü

20.45 Galatasaray - Stuttgart

23.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

02.00 Seksenler

03.25 Alparslan: Büyük Selçuklu

SHOW TV YAYIN AKIŞI 3 KASIM

Show TV ekranlarında 3 Kasım 2026 Salı günü Güldür Güldür adlı programın tekrar bölümü yayınlanacak.

06.00 Baba

09.00 Kuzey Yıldızı ilk Aşk

12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

15.00 Bahar

18.25 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

00.15 Gece Hattı

01.15 Sevdan Bir Ateş

03.45 Bahar

ATV YAYIN AKIŞI 3 KASIM

ATV'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 3 Kasım 2026 tarihinde Var Mısın Yok Musun programının yeni bölümü yayınlanacak.

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Altı Üstü İstanbul

16.00 Esra Erol'da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Var Mısın Yok Musun

23.40 Altı Üstü İstanbul

02.40 Bir Gece Masalı

05.30 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI 3 KASIM

Kanal D ekranlarında 3 Kasım tarihinde Haysiyet dizisinin tekrar bölümü ekranlara gelecek.

07.00 Küçük Ağa

09.00 Neler Oluyor Hayatta

11.00 Yaprak Dökümü

13.45 Gelinim Mutfakta

16.45 Uzak Şehir

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Haysiyet (Tekrar)

23.15 Canım Oğlum

01.45 Canım Oğlum

03.45 Gelinim Mutfakta

05.45 Üç Kız Kardeş

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA