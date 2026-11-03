Haberler Yaşam Bu akşam dizilerin yeni bölümü neden yok? 3 Kasım TV yayın akışı | Bugün hangi diziler var? Bu akşam dizilerin yeni bölümü neden yok? 3 Kasım TV yayın akışı | Bugün hangi diziler var? Televizyon izleyicilerinin merakla beklediği dizilerin yayın takviminde bu hafta da hareketlilik yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta yeni bölümleri ekrana gelmeyen yapımlarla ilgili gözler salı gününe çevrilirken, bazı diziler için beklenen haber geldi. Peki 3 Kasım Salı akşamı hangi diziler yayınlanacak, hangilerinin yeni bölümü olmayacak? HABER MERKEZİ









Televizyon ekranlarında yeni hafta heyecanı sürerken, dizilerin yayın akıbeti izleyicilerin gündemindeki yerini koruyor. Geçtiğimiz hafta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve reklam gelirlerindeki düşüş iddiaları nedeniyle bazı yapımların yeni bölümleri yayınlanmamıştı. Bu hafta da benzer bir durumun yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu oldu. Özellikle salı akşamları ekranlara gelen Tuzlu Kahve, Haysiyet, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Anne Yarısı dizilerinin izleyicileri yayın akışlarını araştırmaya başladı.

3 Kasım 2026 Salı günü televizyon kanallarının yayın akışları belli oldu. Açıklanan takvimlere göre Haysiyet, Anne Yarısı ve Mehmed: Fetihler Sultanı dizilerinin yeni bölümleri bu akşam ekrana gelmeyecek. Tuzlu Kahve dizisiyle ilgili ise farklı bilgiler gündeme geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş, dizinin yeni bölümünün yayınlanmayacağını öne sürerken Star TV'nin yayın akışında yeni bölümün yer alması dikkat çekti. Yayın akışında son dakika değişikliği yapılmaması halinde Tuzlu Kahve, saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.