Duşakabin camındaki kireç lekelerini ne temizler? Banyonuzdaki o görüntüden kurtulmanın yolu çok basit!

Banyoda kullanılan sert sular, duşakabin camlarında zamanla mineral birikmesine neden oluyor. Özellikle su damlalarının kurumasıyla ortaya çıkan beyaz lekeler, camların mat ve kirli görünmesine yol açıyor. Düzenli temizlik yapılmadığında bu kalıntıları çıkarmak daha da zorlaşabiliyor.
Duşakabin camındaki kireç lekelerini temizlemek için evde bulunan bazı malzemelerden yararlanabilirsiniz. Ancak temizlik sırasında camın yanı sıra metal profillerin, silikonların ve kaplamaların da zarar görmemesine dikkat etmek gerekiyor.
SİRKE VE SU KARIŞIMIYLA KİREÇ LEKELERİNE SON
Duşakabin camındaki kireç lekelerini temizlemek için en çok tercih edilen yöntemlerden biri beyaz sirke ve su karışımıdır.
Bir su bardağı beyaz sirkeyi bir su bardağı ılık suyla karıştırın.
Karışımı sprey şişesine doldurun.
Kireç lekelerinin bulunduğu cam yüzeye püskürtün.
5-10 dakika beklettikten sonra yumuşak bir bezle silin.
Bol suyla durulayarak mikrofiber bezle kurulayın.
Önemli: Sirke asidik olduğu için mermer, doğal taş ve bazı metal yüzeylere zarar verebilir. Duşakabinin metal aksamına ve silikonlarına uzun süre temas ettirmeyin. Önce görünmeyen küçük bir alanda deneyin.
LİMON SUYU İLE DUŞAKABİN CAMLARINI PARLATIN
Doğal asit içeriği sayesinde limon suyu, hafif kireç kalıntılarının temizlenmesine yardımcı olabilir.
Bir limonun suyunu çıkarıp bir miktar suyla seyreltin. Karışımı kireçli cam yüzeye uygulayın ve birkaç dakika bekletin. Ardından yumuşak bir bezle silip durulayın.
Özellikle yeni oluşmuş su lekelerinde etkili olabilen bu yöntem, düzenli temizlikle birlikte kullanılabilir.
KARBONATLA İNATÇI LEKELERİ TEMİZLEYİN
Duşakabin camında biriken bazı lekeler, yalnızca sıvı temizleyicilerle çıkmayabilir. Bu durumda karbonattan yararlanılabilir.
Karbonatı az miktarda suyla karıştırarak macun kıvamına getirin. Yumuşak bir bez yardımıyla lekeli bölgeye nazikçe uygulayın. Sert şekilde ovalamadan durulayın.
Ancak karbonat aşındırıcı etki gösterebileceğinden camın özel kaplamalarında ve hassas yüzeylerde kullanılmamalıdır.
DUŞAKABİNDE KİREÇ OLUŞUMUNU ÖNLEMEK İÇİN NE YAPILMALI?
Kireç lekelerinden kurtulmanın en kolay yollarından biri, oluşumlarını önlemektir. Bunun için şu alışkanlıkları edinebilirsiniz:
Duş sonrasında cam yüzeyde kalan suyu çekçekle alın.
Camları kuru mikrofiber bezle silin.
Banyo ortamını havalandırarak nem birikmesini önleyin.
Duşakabin temizliğini düzenli aralıklarla yapın.
Su damlalarının cam üzerinde kurumasına izin vermeyin.
ÇAMAŞIR SUYU VE SİRKEYİ KESİNLİKLE KARIŞTIRMAYIN!
Banyo temizliğinde yapılan en tehlikeli hatalardan biri farklı temizlik ürünlerini bir arada kullanmak. Özellikle sirke gibi asitli ürünlerle çamaşır suyunun karıştırılması zehirli klor gazı açığa çıkarabilir.
Bu nedenle temizlik ürünlerini birbirine karıştırmayın. Her ürünü kendi kullanım talimatlarına uygun şekilde uygulayın ve temizlik sırasında ortamı havalandırın.