Duşakabin camındaki kireç lekelerini ne temizler? Banyonuzdaki o görüntüden kurtulmanın yolu çok basit!

Banyoda kullanılan sert sular, duşakabin camlarında zamanla mineral birikmesine neden oluyor. Özellikle su damlalarının kurumasıyla ortaya çıkan beyaz lekeler, camların mat ve kirli görünmesine yol açıyor. Düzenli temizlik yapılmadığında bu kalıntıları çıkarmak daha da zorlaşabiliyor.

Duşakabin camındaki kireç lekelerini temizlemek için evde bulunan bazı malzemelerden yararlanabilirsiniz. Ancak temizlik sırasında camın yanı sıra metal profillerin, silikonların ve kaplamaların da zarar görmemesine dikkat etmek gerekiyor.