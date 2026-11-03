Haberler Yaşam EGM'den kritik uyarı: O mesajı aldıysanız sakın açmayın! EGM'den kritik uyarı: O mesajı aldıysanız sakın açmayın! 1 Kasım tarihinde resmen başlayan 15 yaş altı sosyal medya yasağı ve yaş doğrulama düzenlemesi siber dolandırıcıları hareket geçirdi Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY) ve İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), milyonlarca hesap sahibini hedef alan oltalama tuzaklarına karşı 'acil' koduyla kritik bir uyarı yayınladı. İşte o mesajı alanların kesinlikle yapmaması gerekenler... HABER MERKEZİ









Türkiye'de çocukların dijital güvenliğini artırmak amacıyla gündeme gelen 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi, siber dolandırıcıların da yeni hedefi haline geldi. Yeni kuralları ve yaş doğrulama sürecini fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılar, vatandaşlara sahte SMS, e-posta ve WhatsApp mesajları göndermeye başladı. Özellikle "Hesabınız 24 saat içinde kapatılacak, yaşınızı hemen doğrulayın" ifadeleriyle gönderilen mesajlar üzerinden kullanıcıların kişisel bilgilerine ulaşılmaya çalışılıyor.

15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA YASAĞI SONRASI SAHTE MESAJ TUZAĞI Instagram, TikTok, X ve YouTube gibi platformlardaki yaş sınırı düzenlemesini fırsat bilen dolandırıcılar, kullanıcıları paniğe sürükleyecek mesajlar hazırlıyor. Mesajlarda hesapların kapatılacağı belirtilerek vatandaşlardan bağlantıya tıklamaları ve e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapmaları isteniyor. Sahte bağlantılar aracılığıyla kullanıcıların e-Devlet şifreleri, kişisel bilgileri ve banka verileri ele geçirilmeye çalışılıyor. Bu nedenle sosyal medya hesaplarına ilişkin gönderilen her doğrulama mesajının güvenilir olduğu düşünülmemeli.