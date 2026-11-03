EGM'den kritik uyarı: O mesajı aldıysanız sakın açmayın!

Türkiye'de çocukların dijital güvenliğini artırmak amacıyla gündeme gelen 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi, siber dolandırıcıların da yeni hedefi haline geldi. Yeni kuralları ve yaş doğrulama sürecini fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılar, vatandaşlara sahte SMS, e-posta ve WhatsApp mesajları göndermeye başladı. Özellikle "Hesabınız 24 saat içinde kapatılacak, yaşınızı hemen doğrulayın" ifadeleriyle gönderilen mesajlar üzerinden kullanıcıların kişisel bilgilerine ulaşılmaya çalışılıyor.
15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA YASAĞI SONRASI SAHTE MESAJ TUZAĞI
Instagram, TikTok, X ve YouTube gibi platformlardaki yaş sınırı düzenlemesini fırsat bilen dolandırıcılar, kullanıcıları paniğe sürükleyecek mesajlar hazırlıyor. Mesajlarda hesapların kapatılacağı belirtilerek vatandaşlardan bağlantıya tıklamaları ve e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapmaları isteniyor.
Sahte bağlantılar aracılığıyla kullanıcıların e-Devlet şifreleri, kişisel bilgileri ve banka verileri ele geçirilmeye çalışılıyor. Bu nedenle sosyal medya hesaplarına ilişkin gönderilen her doğrulama mesajının güvenilir olduğu düşünülmemeli.
YAŞ DOĞRULAMASI İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?
Yeni sosyal medya düzenlemesi kapsamında 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarında hesap açmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Mevcut hesaplar için de yaş doğrulama sürecinin uygulanması planlanıyor.
Düzenlemeye ilişkin metinde yer alan bilgilere göre, kullanıcılar için 31 Mart 2027 tarihine kadar geçiş süresi öngörülüyor. Bu süreçte yaş doğrulama uygulamalarının resmi kanallar üzerinden takip edilmesi gerekiyor.
EGM'DEN DOLANDIRICILIK MESAJLARINA KARŞI KRİTİK UYARI
Siber dolandırıcılık girişimlerine karşı kullanıcıların özellikle bağlantı içeren mesajlara dikkat etmesi gerekiyor. Dolandırıcıların en sık kullandığı yöntemlerin başında aciliyet hissi yaratmak, hesap kapatma tehdidinde bulunmak ve kişisel bilgileri istemek geliyor.
Dijital güvenlik açısından şu kurallara dikkat edilmesi önem taşıyor:
Şüpheli bağlantılara tıklamayın: Hesabınızın kapatılacağı yönündeki panik yaratan mesajlara hemen yanıt vermeyin.
e-Devlet şifrenizi paylaşmayın: Hiçbir sosyal medya hesabı doğrulaması için şifrenizi üçüncü kişilerle paylaşmayın.
Kart bilgilerinizi vermeyin: Yaş doğrulama bahanesiyle ücret veya kredi kartı bilgisi isteyen bağlantılardan uzak durun.
Resmi adresleri kullanın: e-Devlet işlemlerinde yalnızca resmi turkiye.gov.tr adresine girin.
Göndereni kontrol edin: SMS, e-posta ve WhatsApp üzerinden gelen doğrulama taleplerinin kaynağını mutlaka araştırın.
15-18 YAŞ ARASINDAKİ KULLANICILARI HANGİ KISITLAMALAR BEKLİYOR?
Düzenleme yalnızca 15 yaş altındaki çocukları ilgilendirmiyor. 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşından küçük kullanıcılar için de sosyal medya hesaplarında çocuklara yönelik güvenlik önlemlerinin uygulanması öngörülüyor.
Bu kapsamda 15-18 yaş grubundaki kullanıcılar için gündeme gelen başlıca kısıtlamalar şöyle:
-Hesapların gizlilik ayarları varsayılan olarak açık değil, gizli olacak.
-Canlı yayın açma özelliği sınırlandırılacak.
-Kişiselleştirilmiş reklamlar engellenecek.
-Sonsuz kaydırma özelliği devre dışı bırakılacak.
-Mesajlarda görüldü bilgisi kapatılacak.
-Kullanıcılar yalnızca takip ettikleri kişilerden mesaj alabilecek.
-Takipçi ve takip edilen listeleri diğer kullanıcılara gösterilmeyecek.
15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA YASAĞI HANGİ PLATFORMLARI KAPSIYOR?
Düzenleme kapsamında yaş doğrulama ve çocuk güvenliği önlemlerinin sosyal medya ve video paylaşım platformlarında uygulanması hedefleniyor.
ÖNE ÇIKAN PLATFORMLAR ŞÖYLE:
Sosyal medya: Instagram, TikTok, X, Facebook, Snapchat ve LinkedIn.
Video ve canlı yayın: YouTube, Twitch ve Kick.
Mesajlaşma ve topluluk uygulamaları: WhatsApp, Telegram ve Discord'un sosyal ağ özelliği taşıyan bölümleri.
Düzenlemenin amacı platformları kapatmak değil, yaş sınırına uymayan kullanıcıların hesap açmasını ve sosyal medya kullanımını sınırlandırmak. Bu süreçte vatandaşların sahte yaş doğrulama mesajlarına karşı dikkatli olması ve kişisel bilgilerini bilinmeyen bağlantılar üzerinden paylaşmaması gerekiyor.