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İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 3 KASIM | İstanbul barajları taştı mı? İstanbul barajlarında son durum

SON DAKİKA: İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranı, İSKİ’nin 3 Kasım 2026 tarihli verileriyle belli oldu. Son yağışların su rezervlerine etkisi merak edilirken, megakentin barajlarında doluluk oranının yüzde kaç olduğu ve barajlardaki güncel su miktarı araştırılıyor. İşte 3 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları ve baraj baraj son durum…

HABER MERKEZİ

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İstanbul'da milyonlarca kişinin yakından takip ettiği baraj doluluk oranlarında 3 Kasım verileri açıklandı. İSKİ'nin paylaştığı güncel tablo, kentin su kaynaklarındaki son durumu gözler önüne serdi. Peki, son yağışlarla birlikte İstanbul barajlarında doluluk oranı ne seviyeye ulaştı? İşte 3 Kasım 2026 itibarıyla barajların güncel doluluk oranları…

3 KASIM İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan 3 Kasım 2026 tarihli verilere göre, İstanbul'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 54,17 olarak kaydedildi. 2 Kasım'da ise bu oran yüzde 53,71 seviyesindeydi.

3 KASIM İSKİ İSTANBUL BARAJLARI

İSKİ'nin güncel ölçümlerine göre barajlardaki su miktarı şöyle:

Ömerli Barajı: 78,35

Darlık Barajı: 90,23

Elmalı Barajı: 65,79

Terkos Barajı: 39,69

Alibey Barajı: 70,87

Büyükçekmece Barajı: 32,36

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