İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 3 KASIM | İstanbul barajları taştı mı? İstanbul barajlarında son durum

İstanbul 'da milyonlarca kişinin yakından takip ettiği baraj doluluk oranlarında 3 Kasım verileri açıklandı. İSKİ 'nin paylaştığı güncel tablo, kentin su kaynaklarındaki son durumu gözler önüne serdi. Peki, son yağışlarla birlikte İstanbul barajlarında doluluk oranı ne seviyeye ulaştı? İşte 3 Kasım 2026 itibarıyla barajların güncel doluluk oranları…

3 KASIM İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan 3 Kasım 2026 tarihli verilere göre, İstanbul'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 54,17 olarak kaydedildi. 2 Kasım'da ise bu oran yüzde 53,71 seviyesindeydi.