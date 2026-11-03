İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 3 KASIM | İstanbul barajları taştı mı? İstanbul barajlarında son durum

İstanbul'da milyonlarca kişinin yakından takip ettiği baraj doluluk oranlarında 3 Kasım verileri açıklandı. İSKİ'nin paylaştığı güncel tablo, kentin su kaynaklarındaki son durumu gözler önüne serdi. Peki, son yağışlarla birlikte İstanbul barajlarında doluluk oranı ne seviyeye ulaştı? İşte 3 Kasım 2026 itibarıyla barajların güncel doluluk oranları…
3 KASIM İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan 3 Kasım 2026 tarihli verilere göre, İstanbul'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 54,17 olarak kaydedildi. 2 Kasım'da ise bu oran yüzde 53,71 seviyesindeydi.
3 KASIM İSKİ İSTANBUL BARAJLARI
İSKİ'nin güncel ölçümlerine göre barajlardaki su miktarı şöyle:
Ömerli Barajı: 78,35
Darlık Barajı: 90,23
Elmalı Barajı: 65,79
Terkos Barajı: 39,69
Alibey Barajı: 70,87
Büyükçekmece Barajı: 32,36