İstanbul'da fırtına ve sağanak uyarısı! O ilçelerde şimşekler çaktı: Valilik duyurdu

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran gök gürültülü sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Şimşeklerin gökyüzünü aydınlattığı yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Sürücüler ise trafikte ilerlemekte zorlandı.
YILDIRIMLAR GECEYİ AYDINLATTI
Avrupa Yakası'nda, sağanak nedeniyle Küçükçekmece ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Akıncı Sokak sulara gömüldü. Arnavutköy, Fatih ve Eyüpsultan'da da cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Anadolu Yakası'nda Ümraniye, Maltepe, Kavacık'ta da gök gürültülü sağanak etkili oluyor. Ümraniye ve Ataşehir sınırlarında yer alan İstanbul Finans Merkezi binalarının tepesine yıldırım düşmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kadıköy Fikirtepe'de de çakan şimşek cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI
Akşam saatlerinde İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağış sonrası valilikten uyarı gecikmedi. Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, İlimizde, meteoroloji radarından alınan verilere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."