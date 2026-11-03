Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi! Evde lokum gibi ayva reçeli yapmanın sırrı | Ev yapımı ayva reçelinin kolay tarifi

4. Rengini almasını bekleyin: Ayva çekirdeklerini tencereye ekleyin. Kısık ateşte yaklaşık 30-40 dakika daha pişirin. Reçelin renginin koyulaşması ve kıvam alması için acele etmeyin.

1. Ayvaları hazırlayın: Ayvaları güzelce yıkayın, kabuklarını soyun ve çekirdek yataklarını ayırın. Ardından ayvaları küçük küpler veya ince dilimler halinde doğrayın.

5. Limon suyunu ekleyin: Pişirmenin son 5 dakikasında limon suyunu ilave edin. Birkaç dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın.

6. Kavanozlara doldurun: Reçeli temiz ve uygun şekilde hazırlanmış kavanozlara doldurun. Saklama koşullarına dikkat ederek muhafaza edin.

AYVA REÇELİNİN KIRMIZI OLMASI İÇİN NE YAPILMALI?

Ayva reçelinin en dikkat çekici özelliklerinden biri kendine özgü kırmızıya yakın rengidir. Bu rengi elde etmek için en önemli noktalardan biri sabırlı pişirmedir.

Ayva çekirdekleri reçelin renginin ve jel kıvamının oluşmasına katkı sağlayabilir. Ayrıca reçelin kısık ateşte yavaş yavaş pişirilmesi, renginin derinleşmesine yardımcı olur. Ancak fazla yüksek ateşte pişirmek meyvelerin dağılmasına neden olabilir.