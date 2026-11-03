Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi! Evde lokum gibi ayva reçeli yapmanın sırrı | Ev yapımı ayva reçelinin kolay tarifi

Havaların soğumasıyla birlikte kışlık hazırlıklar hız kazanırken mutfaklarda da geleneksel lezzetler yeniden gündeme geldi. Özellikle mevsiminde toplanan ayvalarla hazırlanan ev yapımı reçeller, hem kokusu hem de görüntüsüyle kahvaltı sofralarının gözdesi oluyor. Ancak ayva reçeli hazırlarken yapılan bazı küçük hatalar, beklenen lezzetin ve rengin ortaya çıkmasını engelleyebiliyor. İşte tam kıvamında, parlak renkli ve lezzetli ayva reçeli hazırlamak isteyenlerin bilmesi gerekenler...
AYVA REÇELİ NASIL YAPILIR?
Evde ayva reçeli yapmak için çok sayıda malzemeye ihtiyaç duyulmuyor. Doğru pişirme süresi ve ölçülerle hazırlanan reçel, uzun süre saklanabilen lezzetli bir kışlık alternatife dönüşüyor.
Ayva reçeli malzemeleri:
1 kilogram ayva
750 gram toz şeker
2 su bardağı su
Yarım limonun suyu
5-6 adet ayva çekirdeği
2 adet karanfil (isteğe bağlı)
AYVA REÇELİ TARİFİ: ADIM ADIM HAZIRLANIŞI
1. Ayvaları hazırlayın: Ayvaları güzelce yıkayın, kabuklarını soyun ve çekirdek yataklarını ayırın. Ardından ayvaları küçük küpler veya ince dilimler halinde doğrayın.
2. Ayvaları haşlayın: Doğradığınız ayvaları tencereye alın. Üzerine suyu ekleyerek ayvalar hafif yumuşayana kadar yaklaşık 10-15 dakika pişirin.
3. Şekeri ilave edin: Ayvalar yumuşamaya başlayınca toz şekeri ekleyin. Kısık ateşte, şeker tamamen eriyene kadar karıştırarak pişirin.
4. Rengini almasını bekleyin: Ayva çekirdeklerini tencereye ekleyin. Kısık ateşte yaklaşık 30-40 dakika daha pişirin. Reçelin renginin koyulaşması ve kıvam alması için acele etmeyin.
5. Limon suyunu ekleyin: Pişirmenin son 5 dakikasında limon suyunu ilave edin. Birkaç dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın.
6. Kavanozlara doldurun: Reçeli temiz ve uygun şekilde hazırlanmış kavanozlara doldurun. Saklama koşullarına dikkat ederek muhafaza edin.
AYVA REÇELİNİN KIRMIZI OLMASI İÇİN NE YAPILMALI?
Ayva reçelinin en dikkat çekici özelliklerinden biri kendine özgü kırmızıya yakın rengidir. Bu rengi elde etmek için en önemli noktalardan biri sabırlı pişirmedir.
Ayva çekirdekleri reçelin renginin ve jel kıvamının oluşmasına katkı sağlayabilir. Ayrıca reçelin kısık ateşte yavaş yavaş pişirilmesi, renginin derinleşmesine yardımcı olur. Ancak fazla yüksek ateşte pişirmek meyvelerin dağılmasına neden olabilir.
AYVA REÇELİ YAPARKEN BU HATALARI YAPMAYIN!
-Tam kıvamında ayva reçeli hazırlamak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bazı püf noktaları bulunuyor:
-Ayvaları çok küçük doğramayın; pişerken dağılabilir.
-Şeker miktarını göz kararı belirlemeyin.
-Reçeli sürekli yüksek ateşte kaynatmayın.
-Limon suyunu pişirmenin son aşamasında ekleyin.
-Reçelin kıvamını anlamak için soğuk tabağa birkaç damla damlatın. Damla hemen yayılmıyorsa reçel kıvamını almış olabilir.
AYVA REÇELİ KAÇ DAKİKADA PİŞER?
Ayva reçelinin pişme süresi kullanılan ayvanın sertliğine, doğranma büyüklüğüne ve ocağın ısısına göre değişebilir. Genellikle ön haşlama ve şekerle pişirme dahil toplam 45-60 dakika yeterli olabilir. Reçelin kıvamını kontrol ederek ocaktan almak en doğru yöntemdir.
AYVA REÇELİ NASIL SAKLANIR?
Hazırlanan ayva reçelinin uzun süre lezzetini koruması için temiz, kuru ve uygun şekilde sterilize edilmiş kavanozlarda saklanması önem taşıyor. Kavanozların kapağı sıkıca kapatılmalı, reçel serin ve güneş görmeyen bir yerde muhafaza edilmelidir. Açılan kavanozların ise buzdolabında tutulması önerilir.
Kahvaltı sofralarına renk katacak ayva reçelini hazırlarken en önemli sır ise acele etmemek! Doğru ölçüler ve yavaş pişirme yöntemiyle evde parlak renkli, meyveleri dağılmamış ve lezzetli bir reçel hazırlamak mümkün.