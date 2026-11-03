Kasım ara tatil ne zaman? Ara tatil kaç gün? | 2026-2027 MEB takvimi

Okullarda ilk dönemin başlamasıyla birlikte öğrencilerin gözü tatil tarihlerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle birlikte milyonlarca öğrencinin beklediği tarihler belli oldu. Kasım ayında başlayacak ilk ara tatil öncesinde yarıyıl tatili ve ikinci dönem ara tatilinin tarihleri de merak konusu oldu. İşte MEB 2026-2027 tatil takvimine ilişkin tüm ayrıntılar...
2026-2027 eğitim öğretim yılı Kasım ara tatili için öğrenciler ve veliler hazırlıklarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) çalışma takvimine göre birinci dönem ara tatili kasım ayında uygulanacak. Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler toplam 9 gün okul sıralarından uzak kalacak.
Peki, Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, okullar hangi gün açılacak? Yarıyıl tatili ve ikinci dönem ara tatili hangi tarihlerde yapılacak? İşte merak edilen takvim...
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, 20 Kasım Cuma günü sona erecek ara tatille birlikte kısa bir mola verecek.
13 Kasım Cuma günü son derslerine girecek öğrenciler, hafta sonunun ardından ara tatile çıkacak. Tatilin tamamlanmasıyla birlikte 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapılacak.
KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
Resmi takvimde 5 iş günü olarak belirlenen Kasım ara tatili, hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 güne ulaşacak. Öğrenciler 14 Kasım Cumartesi günü başlayacak tatil sürecinde 22 Kasım Pazar gününe kadar okula gitmeyecek.
Öğrencilerin Kasım ara tatili takvimi şöyle:
13 Kasım 2026 Cuma: Son ders günü
14 Kasım Cumartesi: Hafta sonu tatili
15 Kasım Pazar: Hafta sonu tatili
16-20 Kasım: Birinci dönem ara tatili
21 Kasım Cumartesi: Hafta sonu tatili
22 Kasım Pazar: Hafta sonu tatili
23 Kasım 2026 Pazartesi: Okullar yeniden açılacak.
2026-2027 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Öğrencilerin merak ettiği bir diğer tarih ise yarıyıl tatili oldu. MEB takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.
Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ara tatili de belli oldu. MEB takvimine göre öğrenciler 8 Mart 2027 Pazartesi günü ara tatile çıkacak.
12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek tatil, hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün sürecek. Öğrenciler 15 Mart 2027 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 2027 YAZ TATİLİ TARİHİ
Milyonlarca öğrencinin beklediği yaz tatilinin tarihi de açıklandı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak uzun yaz tatiline başlayacak.