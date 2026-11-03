Kasım ara tatil ne zaman? Ara tatil kaç gün? | 2026-2027 MEB takvimi

Okullarda ilk dönemin başlamasıyla birlikte öğrencilerin gözü tatil tarihlerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle birlikte milyonlarca öğrencinin beklediği tarihler belli oldu. Kasım ayında başlayacak ilk ara tatil öncesinde yarıyıl tatili ve ikinci dönem ara tatilinin tarihleri de merak konusu oldu. İşte MEB 2026-2027 tatil takvimine ilişkin tüm ayrıntılar...

2026-2027 eğitim öğretim yılı Kasım ara tatili için öğrenciler ve veliler hazırlıklarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) çalışma takvimine göre birinci dönem ara tatili kasım ayında uygulanacak. Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler toplam 9 gün okul sıralarından uzak kalacak.