KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? açıklandı mı? | ÖSYM sonuç sorgulama

KPSS P94 puanı, ortaöğretim düzeyinden sınava giren adayların kamu personeli alımlarında kullanılan puan türü olarak biliniyor. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki performans dikkate alınarak hesaplanan P94 puanı, lise mezunlarına yönelik memur ve diğer kamu kadrolarına yerleşme sürecinde önem taşıyor.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren iki yıl boyunca geçerli olacak. Adaylar bu süre içerisinde yayımlanacak kamu personeli alım ilanlarında, başvuru şartlarını taşımaları halinde mevcut KPSS P94 puanlarını kullanabilecek.

Kamu kurumlarının açacağı kadrolar, kontenjanlar ve başvuru şartları ise ilgili kurumların duyuruları ile ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzlarında ilan edilecek.