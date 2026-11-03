KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? açıklandı mı? | ÖSYM sonuç sorgulama

2026 KPSS Ortaöğretim sınavına katılan lise mezunu adaylar, kamu kurumlarında görev alabilmek için kritik öneme sahip puanlarını öğrenmeye hazırlanıyor. Sınavın ardından cevap anahtarını inceleyen ve net hesaplamalarını yapan binlerce kişi, şimdi ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına odaklandı. Peki, KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, hangi gün açıklanacak? KPSS P94 puanı nereden ve nasıl sorgulanacak? İşte 2026 ÖSYM KPSS lise sonuç takvimi...
2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavının ardından adayların sonuç heyecanı devam ediyor. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan sınavda 120 soruyu yanıtlayan adaylar, kamu personeli alımlarında kullanacakları KPSS P94 puanlarını öğrenmek için ÖSYM'nin duyurusunu bekliyor.
ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre 3 Kasım 2026 itibarıyla KPSS Ortaöğretim sonuçları henüz açıklanmadı.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS lise sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü erişime açılacak.
Adaylar, belirtilen tarihte sonuçlarını öğrenebilecek ve kamu personeli alımlarında kullanacakları KPSS P94 puanlarını görüntüleyebilecek.
KPSS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?
KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuç belgelerine ulaşabilecek.
Sonuç sorgulama işlemi için kullanılacak adres şöyle:
- ÖSYM sonuç ekranı: https://sonuc.osym.gov.tr
Adayların sonuç belgelerinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerine ilişkin doğru ve yanlış cevap sayıları ile KPSS P94 puanları yer alacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?
2026 KPSS Ortaöğretim sınavının ardından ÖSYM tarafından temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı. Sınava katılan adaylar ise soruların tamamını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden inceleyebiliyor.
Adayların soru kitapçığı görüntüleme işlemleri için belirlenen son tarih 4 Kasım 2026 saat 23.59 olarak açıklandı. Cevaplarını yeniden kontrol etmek isteyenlerin bu süreyi kaçırmaması gerekiyor.
KPSS P94 PUANI NEDİR, KİMLER KULLANABİLİR?
KPSS P94 puanı, ortaöğretim düzeyinden sınava giren adayların kamu personeli alımlarında kullanılan puan türü olarak biliniyor. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki performans dikkate alınarak hesaplanan P94 puanı, lise mezunlarına yönelik memur ve diğer kamu kadrolarına yerleşme sürecinde önem taşıyor.
Adaylar, aldıkları puan doğrultusunda başvuru şartlarını karşıladıkları kadrolar için tercih yapabilecek.
2026 KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren iki yıl boyunca geçerli olacak. Adaylar bu süre içerisinde yayımlanacak kamu personeli alım ilanlarında, başvuru şartlarını taşımaları halinde mevcut KPSS P94 puanlarını kullanabilecek.
Kamu kurumlarının açacağı kadrolar, kontenjanlar ve başvuru şartları ise ilgili kurumların duyuruları ile ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzlarında ilan edilecek.