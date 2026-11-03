MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef haftanın takımları 2 Kasım

MasterChef Türkiye'de yeni haftanın takımları için rekabet hız kazandı. 2 Kasım Pazartesi günü yayınlanan bölümde şeflerin belirlediği konseptte en iyi tabağı hazırlamak isteyen yarışmacılar, mavi takım kaptanlığını kazanmak için ter döktü. Gecenin sonunda rakiplerini geride bırakarak kaptanlık koltuğuna oturan isim merak edilirken, takım seçimleri de gündeme geldi. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları kim oldu? İşte gecenin kazananı ve MasterChef'in yeni takım kadroları...