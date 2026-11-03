  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef haftanın takımları 2 Kasım

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef haftanın takımları 2 Kasım

MasterChef Türkiye’de haftanın yeni kaptanlık heyecanı izleyiciyle buluştu. 2 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde yarışmacılar, mavi takım kaptanı olabilmek için mutfakta kıyasıya mücadele etti. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda kaptanlık oyununu kazanan isim merak konusu oldu. Peki, MasterChef Türkiye’de haftanın mavi takım kaptanı kim oldu? Kırmızı ve mavi takım kaptanları kimler seçildi? İşte 2 Kasım 2026 MasterChef Türkiye kaptanlık oyununun kazananı ve haftanın yeni takım kadroları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

MasterChef Türkiye'de yeni haftanın takımları için rekabet hız kazandı. 2 Kasım Pazartesi günü yayınlanan bölümde şeflerin belirlediği konseptte en iyi tabağı hazırlamak isteyen yarışmacılar, mavi takım kaptanlığını kazanmak için ter döktü. Gecenin sonunda rakiplerini geride bırakarak kaptanlık koltuğuna oturan isim merak edilirken, takım seçimleri de gündeme geldi. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları kim oldu? İşte gecenin kazananı ve MasterChef'in yeni takım kadroları...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 2 Kasım 2026 Pazartesi akşamı yarışmacılar kaptanlık oyunu için tezgah başına geçti. Şeflerin değerlendirmesinin ardından gecenin en başarılı tabağını hazırlayan isim Armağan oldu.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi takım kaptanının belirlenmesinin ardından kaptan, karşı takımın kaptanını da seçti. Kırmızı takım kaptanı Şükran oldu.

MAVİ TAKIM

Armağan (Kaptan)

Muhammed

Tolga

Kübra

Şadi

Tolgahan

Ayşe

KIRMIZI TAKIM

Şükran (Kaptan)

Bahar

Burçin

Nurten

Eyüp Can

Nilay

Enes

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA