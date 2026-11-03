MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef haftanın takımları 2 Kasım

MasterChef Türkiye'de yeni haftanın takımları için rekabet hız kazandı. 2 Kasım Pazartesi günü yayınlanan bölümde şeflerin belirlediği konseptte en iyi tabağı hazırlamak isteyen yarışmacılar, mavi takım kaptanlığını kazanmak için ter döktü. Gecenin sonunda rakiplerini geride bırakarak kaptanlık koltuğuna oturan isim merak edilirken, takım seçimleri de gündeme geldi. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları kim oldu? İşte gecenin kazananı ve MasterChef'in yeni takım kadroları...
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'nin 2 Kasım 2026 Pazartesi akşamı yarışmacılar kaptanlık oyunu için tezgah başına geçti. Şeflerin değerlendirmesinin ardından gecenin en başarılı tabağını hazırlayan isim Armağan oldu.
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Mavi takım kaptanının belirlenmesinin ardından kaptan, karşı takımın kaptanını da seçti. Kırmızı takım kaptanı Şükran oldu.
MAVİ TAKIM
Armağan (Kaptan)
Muhammed
Tolga
Kübra
Şadi
Tolgahan
Ayşe