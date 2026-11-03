Motokuryelerde yeni dönem başlıyor! 1 Ocak'tan itibaren o belgeyi almayan yandı

ARTIK HERKES KURYELİK YAPAMAYACAK

Bursalı, belgenin amacını şu sözlerle anlattı:

"SRC Kurye belgemiz; mesleğimizle ve motosikletimizle alakalı kurum tarafından verilen bir belgedir. Artık kapınıza kim geldi, bu meslek kiminle yapılıyor kayda alınmış olacak. Devlet tarafından inceleniyor ve takip ediliyor olacak. Bu çalışmalar sayesinde kapınıza gelen kuryeyi tanıyor olabileceksiniz ve resmi belgeli olduğu için bu mesleği yaptığı kanaatine varabileceksiniz. Yani artık her motosikleti olan piyasada kuryelik yapamayacak, bu belgeyi alması gerekecek. Bu belgeyi de sadece bu mesleği yapan kişiler alabiliyor olacak."