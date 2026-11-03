Motokuryelerde yeni dönem başlıyor! 1 Ocak'tan itibaren o belgeyi almayan yandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının motokurye taşımacılığına yönelik düzenlemesi kapsamında, yemek, market ve evrak teslimatı yapan sürücülerin SRC Kurye Belgesi alması zorunlu olacak. Düzenlemeyle sektörde kayıt dışılığın önüne geçilmesi, mesleki standartların belirlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor.
İzmir Kuryeler Federasyonu Genel Başkanı Batuhan Bursalı A Haber'de yaptığı açıklamada, belgeyle kuryelerin kayıt altına alınacağını ve mesleği yapmak isteyenlerin gerekli yeterlilik şartlarını karşılaması gerekeceğini söyledi.
KURYELER KAYIT ALTINA ALINACAK
SRC Kurye Belgesi'nin kuryelik mesleği ve kullanılan motosikletle ilgili resmî bir belge olduğunu belirten Bursalı, uygulamayla kuryelerin devlet tarafından incelenip takip edilebileceğini söyledi.
ARTIK HERKES KURYELİK YAPAMAYACAK
Bursalı, belgenin amacını şu sözlerle anlattı:
"SRC Kurye belgemiz; mesleğimizle ve motosikletimizle alakalı kurum tarafından verilen bir belgedir. Artık kapınıza kim geldi, bu meslek kiminle yapılıyor kayda alınmış olacak. Devlet tarafından inceleniyor ve takip ediliyor olacak. Bu çalışmalar sayesinde kapınıza gelen kuryeyi tanıyor olabileceksiniz ve resmi belgeli olduğu için bu mesleği yaptığı kanaatine varabileceksiniz. Yani artık her motosikleti olan piyasada kuryelik yapamayacak, bu belgeyi alması gerekecek. Bu belgeyi de sadece bu mesleği yapan kişiler alabiliyor olacak."
SRC KURYE BELGESİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Uygulamanın yürürlük takvimine ilişkin konuşan Bursalı, belgenin 1 Ocak'ta yürürlüğe gireceğini ve yaklaşık 15 günlük ek süre tanınabileceğini belirtti.
Bursalı, "Artık trafikte polislerimiz durdurduğunda, ehliyet ruhsat sorduğu gibi SRC belgesini de kontrol ediyor olacak" dedi.
Belgenin SRC kurumlarından alınabileceğini ifade eden Bursalı, kuryelerin başvuru süreci ve gerekli işlemler hakkında bilgi almak için bulundukları bölgedeki dernek ve federasyonlara başvurabileceklerini söyledi.
EK SÜRE TANINACAK MI?
Uygulamanın yürürlük takvimine ilişkin konuşan Bursalı, belgenin 1 Ocak'ta yürürlüğe gireceğini ve yaklaşık 15 günlük ek süre tanınabileceğini belirtti.
Bursalı, "Artık trafikte polislerimiz durdurduğunda, ehliyet ruhsat sorduğu gibi SRC belgesini de kontrol ediyor olacak" dedi.
Belgenin SRC kurumlarından alınabileceğini ifade eden Bursalı, kuryelerin başvuru süreci ve gerekli işlemler hakkında bilgi almak için bulundukları bölgedeki dernek ve federasyonlara başvurabileceklerini söyledi.
BAŞVURU İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR?
Bursalı'nın açıklamasına göre SRC Kurye Belgesi başvurusu için kişinin kuryelik yaptığını gösteren geçmiş evraklar ve adli sicil kaydı gerekiyor.
Adli sicil kaydında yüz kızartıcı suç bulunan kişilerin bu mesleği yapamayacağını belirten Bursalı, başvuru belgelerinin hazırlanmasının ardından adayların 6 ila 24 saatlik bir programa tabi tutulacağını söyledi.
Bursalı, eğitim ve sınav sürecini şöyle anlattı:
"Belgeler hazırlanıp 6 saatten 24 saatlik bir programa tabi tutulacaklar. Burada sınav eğitimi alacaklar, daha sonrasında da Millî Eğitim Bakanlığı onaylı bir sınava girecekler. Sınavı geçtikten sonra belgesini almış olacaklar."
BELGESİZ KURYELİĞE CEZA UYGULANACAK
Belge zorunluluğuna uyulmaması durumunda yaptırımlar uygulanacağını belirten Bursalı, ilk aşamada trafik cezası kesileceğini, sonraki ihlallerde ise cezaların ağırlaştırılacağını ifade etti.
Bursalı, motosikletin kuryeler için geçim kaynağı olduğunu vurgulayarak, aracın bağlanması veya trafikten menedilmesi durumunda kişinin mesleğini yapamayacağını söyledi.
Bursalı, "Bu mesleği yapmak istiyorsak bu belgeyi almak zorundayız" ifadelerini kullandı.