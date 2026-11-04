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Haberler Yaşam 4 Kasım TV yayın akışı: Bu akşam hangi diziler var, yeni bölümler yayınlanacak mı?

4 Kasım TV yayın akışı: Bu akşam hangi diziler var, yeni bölümler yayınlanacak mı?

4 Kasım Çarşamba akşamı televizyon karşısına geçmeye hazırlanan izleyiciler, kanalların yayın programını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan değişiklikler merakı artırırken gözler sevilen dizilerin yeni bölüm kararlarına çevrildi. Peki bu akşam hangi kanalda ne var, hangi diziler ekrana gelecek?

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

4 Kasım Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında yaşanacak hareketlilik izleyicilerin gündemine girdi. Sevilen dizilerin takipçileri, haftalardır merakla bekledikleri yapımların bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini araştırırken kanalların yayın programları da yakından takip ediliyor. Peki, 4 Kasım bu akşam televizyonda ne var? Hangi diziler yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak, hangi yapımların tekrar bölümleri yayınlanacak? İşte ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, NOW TV ve TRT 1'in merak edilen 4 Kasım Çarşamba yayın akışı...



ATV KANAL YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Güneşin Doğduğu Yer

16.00 Esra Eron'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Var Mısın Yok Musun

23.40 Altı Üstü İstanbul

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Küçük Ağa

09.00 Neler Oluyor Hayatta

11.00 Yaprak Dökümü

13.45 Gelinim Mutfakta

16.45 Haysiyet

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Uzak Şehir

23.15 41 Kere Maşallah

SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI

06.00 Baba

09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Buse Varol İle Gelin Evi

15.00 Bahar

18.25 Show Ana Haber

20.00 Sevdan Bir Ateş

00.15 Kızılcık Şerbeti

STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI

07.00 Aramızda Kalsın

08.30 Cansu Canan ile Bugün

10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.45 Fazilet Hanım ve Kızları

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

19.00 Star Haber

20.00 Kocan Kadar Konuş

22.15 Hazine

TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI

07.30 Kalk Gidelim

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.25 Alparslan: Büyük Selçuklu

17.30 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Maç Önü

20.45 Fenerbahçe-Liverpool

23.00 Taşacak Bu Deniz/Tekrar

TV8 KANAL YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

12.00 MasterChef Türkiye

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

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