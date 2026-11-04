4 Kasım TV yayın akışı: Bu akşam hangi diziler var, yeni bölümler yayınlanacak mı?

4 Kasım Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında yaşanacak hareketlilik izleyicilerin gündemine girdi. Sevilen dizilerin takipçileri, haftalardır merakla bekledikleri yapımların bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini araştırırken kanalların yayın programları da yakından takip ediliyor. Peki, 4 Kasım bu akşam televizyonda ne var? Hangi diziler yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak, hangi yapımların tekrar bölümleri yayınlanacak? İşte ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, NOW TV ve TRT 1'in merak edilen 4 Kasım Çarşamba yayın akışı...