4 Kasım TV yayın akışı: Bu akşam hangi diziler var, yeni bölümler yayınlanacak mı?

4 Kasım Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında yaşanacak hareketlilik izleyicilerin gündemine girdi. Sevilen dizilerin takipçileri, haftalardır merakla bekledikleri yapımların bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini araştırırken kanalların yayın programları da yakından takip ediliyor. Peki, 4 Kasım bu akşam televizyonda ne var? Hangi diziler yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak, hangi yapımların tekrar bölümleri yayınlanacak? İşte ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, NOW TV ve TRT 1'in merak edilen 4 Kasım Çarşamba yayın akışı...
ATV KANAL YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Güneşin Doğduğu Yer
16.00 Esra Eron'da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Var Mısın Yok Musun
23.40 Altı Üstü İstanbul
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Haysiyet
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Uzak Şehir
23.15 41 Kere Maşallah
SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI
06.00 Baba
09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Buse Varol İle Gelin Evi
15.00 Bahar
18.25 Show Ana Haber
20.00 Sevdan Bir Ateş
00.15 Kızılcık Şerbeti
STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
08.30 Cansu Canan ile Bugün
10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.45 Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Kocan Kadar Konuş
22.15 Hazine
TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI
07.30 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.25 Alparslan: Büyük Selçuklu
17.30 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Maç Önü
20.45 Fenerbahçe-Liverpool
23.00 Taşacak Bu Deniz/Tekrar
TV8 KANAL YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
12.00 MasterChef Türkiye
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye