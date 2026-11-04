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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ 4 KASIM | İstanbul, İzmir ve Muğla'da okullar tatil mi? Hangi illerde eğitime ara verildi?

SON DAKİKA: 4 Kasım Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığı, öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul, Antalya, Muğla ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde etkisini artıran sağanak yağış, fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle gözler valiliklerden gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, okullar tatil mi, hangi illerde eğitime ara verildi? İşte 4 Kasım okul tatiliyle ilgili merak edilen son gelişmeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Olumsuz hava koşullarının etkisini artırmasıyla birlikte 4 Kasım Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği gündemin öne çıkan konuları arasında yer aldı.

İstanbul, Antalya, İzmir ve Muğla'da yaşayan öğrenciler ve veliler, sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarılarının ardından valiliklerden gelecek açıklamaları beklemeye başladı. Peki, 4 Kasım bugün okul var mı, eğitim öğretime ara verilecek mi? İşte il il okul tatili kararlarına ilişkin son durum...

4 KASIM ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre 4 Kasım Çarşamba günü için ülke genelinde planlanmış herhangi bir resmi tatil bulunmazken, şu ana kadar İstanbul, Antalya, Muğla ve İzmir için il genelini kapsayan bir tatil kararı da açıklanmadı. Mevcut bilgiler doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetlerinin normal takvim çerçevesinde devam etmesi bekleniyor.

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