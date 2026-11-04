Canan Karatay için Anayasa Mahkemesi'nden karar!

Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı bir televizyon programında aşılarla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında başlatılan disiplin soruşturmasıyla gündeme gelmişti. Programda, "Bütün aşılara karşıyım" ifadelerini kullanan Karatay, aşılarla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunmuştu.
Söz konusu açıklamaların ardından İstanbul Tabip Odası tarafından Karatay hakkında disiplin süreci başlatılmıştı. Yapılan değerlendirme sonucunda ünlü doktorun bir ay süreyle meslekten men edilmesine karar verilmişti. Verilen ceza, Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu tarafından da onanmıştı.
MAHKEMELERDEN İSTEDİĞİ SONUCU ALAMADI
Hakkında verilen meslekten men cezasına itiraz eden Canan Karatay, kararın iptal edilmesi talebiyle yargı yoluna başvurdu. Ancak idare mahkemeleri, Karatay'ın açtığı davalarda başvurusunu reddetti.
Yerel mahkemelerde istediği sonucu alamayan Karatay, bunun üzerine Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Başvurusunda, açıklamaları nedeniyle verilen disiplin cezasının temel hak ve özgürlüklerini ihlal ettiğini ileri sürdü.
ANAYASA MAHKEMESİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLALİ KARARI VERDİ
Canan Karatay'ın bireysel başvurusunu inceleyen Anayasa Mahkemesi, dikkat çeken bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, Karatay'ın aşılarla ilgili açıklamaları nedeniyle cezalandırılmasının ifade özgürlüğüne müdahale oluşturduğunu değerlendirdi.
AYM, tıbbi açıklamalar nedeniyle verilen disiplin cezasının hukuki dayanağının ve bu müdahalenin neden gerekli olduğunun yeterince ortaya konulamadığı sonucuna vardı.
DOSYA YENİDEN YARGILAMA İÇİN GÖNDERİLDİ
Anayasa Mahkemesi, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmederek ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına karar verdi.
Bu kapsamda dosyanın yeniden değerlendirilmek üzere Ankara 14. İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmedildi. AYM'nin kararı Resmî Gazete'de yayımlandı.
Kararla birlikte Canan Karatay hakkındaki bir ay meslekten men cezasına ilişkin yargı sürecinin yeniden ele alınmasının yolu açılmış oldu.