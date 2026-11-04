Canan Karatay için Anayasa Mahkemesi'nden karar!

Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı bir televizyon programında aşılarla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında başlatılan disiplin soruşturmasıyla gündeme gelmişti. Programda, "Bütün aşılara karşıyım" ifadelerini kullanan Karatay, aşılarla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunmuştu.

Söz konusu açıklamaların ardından İstanbul Tabip Odası tarafından Karatay hakkında disiplin süreci başlatılmıştı. Yapılan değerlendirme sonucunda ünlü doktorun bir ay süreyle meslekten men edilmesine karar verilmişti. Verilen ceza, Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu tarafından da onanmıştı.