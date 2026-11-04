Ceza yiyen sürücüden akılalmaz sözler! Aracı orada bırakıp...

Antalya 'nın Manavgat ilçesi Antalya Caddesi'nde trafik denetimi yapan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde görevli motorlu trafik polisi, karşı şeritten hızla geçen ve abartılı egzoz takılı olan yabancı plakalı otomobilin peşine takılarak, yapay şelale önünde durdurdu.

Gürültü kirliliği oluşturan EH 11 945 plakalı lüks aracı kullanan Danimarka vatandaşı Birol Bakoda, aracında abartılı egzoz olmadığını, her şeyin orijinal olduğunu ve Danimarka'da bugüne kadar kendisine aracıyla ilgili ceza uygulanmadığını söyledi.

Aracın çıkardığı ses ile gürültü kirliliği oluşturduğunu belirten trafik polisi, yaptığı kontrolde araçta abartı egzoz takılı olduğunu belirledi.

Aracında egzoz dahil her şeyin orijinal olduğunu iddia eden cip sürücüsü, "Sen ceza yazmaya takmışsın. Senin laflarına kızacak değilim" dedi.