Havalar bir anda tersine dönecek! Beklenen son pastırma yazı ne zaman?

Herkes kasım soğuklarına hazırlanıyordu ama işin rengi tamamen değişti. O tarihte dışarı çıkacaklar dikkat! Halk arasında pastırma sıcakları olarak bilinen hava olayının bu yıl ne zaman görüleceği merak ediliyor.
PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Pastırma sıcakları için her yıl geçerli olan sabit bir başlangıç tarihi bulunmuyor. Türkiye'de genellikle ekim ayının son günleri ile kasım ayının ilk yarısında görülen bu hava olayı, atmosfer koşullarına bağlı olarak bazı yıllarda birkaç gün etkili olurken bazı yıllarda hiç yaşanmıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 4-10 Kasım 2026 dönemini kapsayan haftalık hava tahminine göre sıcaklıkların batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde azalması ve mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Bu nedenle söz konusu hafta için yurt genelinde pastırma sıcaklarının başlayacağı yönünde kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil.
PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRER?
Pastırma sıcakları genellikle birkaç gün devam eden kısa süreli bir ılık hava dönemi olarak biliniyor. Süresi her yıl atmosfer koşullarına göre değişebiliyor. Bazı yıllarda birkaç günle sınırlı kalan bu dönem, uygun hava koşullarında yaklaşık bir haftaya kadar uzayabiliyor.
Bu süreçte gündüz saatlerinde güneşli ve mevsim normallerine göre daha sıcak bir hava görülürken geceleri sıcaklıklar belirgin şekilde düşebiliyor. Dolayısıyla gündüz yaşanan ılıman hava, gece saatlerinde yerini serinliğe bırakabiliyor.