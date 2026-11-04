Haberler Yaşam Havalar bir anda tersine dönecek! Beklenen son pastırma yazı ne zaman? Havalar bir anda tersine dönecek! Beklenen son pastırma yazı ne zaman? Ülke genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken, milyonların gözü kulağı o sıcak döneme çevrildi. Her yıl kasım ayında yüzleri güldüren o yalancı bahar dönemi için beklenen hareketlilik başladı. Peki son pastırma yazı ne zaman başlayacak? Pastırma yazı ne kadar sürecek? İşte detaylar... HABER MERKEZİ









Herkes kasım soğuklarına hazırlanıyordu ama işin rengi tamamen değişti. O tarihte dışarı çıkacaklar dikkat! Halk arasında pastırma sıcakları olarak bilinen hava olayının bu yıl ne zaman görüleceği merak ediliyor.

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Pastırma sıcakları için her yıl geçerli olan sabit bir başlangıç tarihi bulunmuyor. Türkiye'de genellikle ekim ayının son günleri ile kasım ayının ilk yarısında görülen bu hava olayı, atmosfer koşullarına bağlı olarak bazı yıllarda birkaç gün etkili olurken bazı yıllarda hiç yaşanmıyor.