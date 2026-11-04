Herkes yanlış biliyor! Havaalanı mı, havalimanı mı? İşte doğru kullanımı...

Havaalanı mı, havalimanı mı sorusu, Türkçede doğru kelime kullanımına dikkat eden vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle haber metinlerinde, resmi yazışmalarda ve günlük konuşmalarda sıkça karşılaşılan bu iki kelime, anlam bakımından birbirine yakın olsa da kullanım açısından farklılıklar taşıyor. Peki, havaalanı ve havalimanı arasındaki fark nedir? Hangi kelimeyi kullanmak daha doğru? İşte Türk Dil Kurumu ( TDK ) açısından konuya ilişkin merak edilenler…

HAVAALANI VE HAVALİMANI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Havaalanı, uçakların iniş ve kalkış yapabildiği, hava ulaşımına yönelik hizmetlerin sunulduğu alanları ifade etmek için kullanılan bir kelimedir. Kelime, "hava" ve "alan" sözcüklerinin birleşmesinden oluşur.

Havalimanı ise yolcu ve yük taşımacılığı başta olmak üzere hava ulaşımının gerçekleştirildiği, daha kapsamlı tesis ve hizmetleri bünyesinde barındıran alanlar için kullanılır. Terminal binaları, yolcu hizmetleri, bagaj işlemleri ve diğer havacılık faaliyetleri bu kapsamda değerlendirilir.

Günlük kullanımda iki kelime çoğu zaman birbirinin yerine tercih edilse de havalimanı sözcüğü, özellikle yolcu taşımacılığına ve kapsamlı hava ulaşım tesislerine yönelik kullanımlarda öne çıkar.