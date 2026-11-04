İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI | İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı mı? İşte üniversite asil ve yedek isim listeleri...

2026 İŞKUR Gençlik Programı kura sürecinde gözler sonuç duyurularına çevrildi. Üniversite öğrencileri, başvuru yaptıkları program kapsamında asil ve yedek aday olarak belirlenip belirlenmediklerini araştırırken kura sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı ve isim listelerinin nereden sorgulanacağı gündemdeki yerini koruyor.