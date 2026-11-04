İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI | İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı mı? İşte üniversite asil ve yedek isim listeleri...

2026 İŞKUR Gençlik Programı kura sürecinde gözler sonuç duyurularına çevrildi. Üniversite öğrencileri, başvuru yaptıkları program kapsamında asil ve yedek aday olarak belirlenip belirlenmediklerini araştırırken kura sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı ve isim listelerinin nereden sorgulanacağı gündemdeki yerini koruyor.
2026 İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Kura işlemlerini tamamlayan üniversiteler, kazanan adayların isim listelerini resmi internet siteleri üzerinden erişime açıyor. Öğrenciler, kayıtlı oldukları üniversitenin duyurularını inceleyerek kura sonuçlarına ulaşabiliyor.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Noter çekilişinin ardından yayımlanan listelerde programa katılmaya hak kazanan asil adaylarla yedek öğrencilerin bilgileri yer alıyor. Sonuçlarını kontrol etmek isteyen öğrencilerin kendi üniversiteleri için yayımlanan listeyi incelemeleri gerekiyor.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTELERİ 2026
Kura sonuçlarını duyuran üniversitelerden bazıları:
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Giresun Üniversitesi
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Amasya Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Kasım ayında kura çekimi yapılacağı duyurulan üniversiteler şöyle:
4-5 Kasım 2026: Akdeniz Üniversitesi – Saat 10.00
4 Kasım 2026: Trakya Üniversitesi – Saat 14.00
4 Kasım 2026: Trabzon Üniversitesi – Saat 14.00
5 Kasım 2026: İstanbul Teknik Üniversitesi – Saat 10.00
6-9 Kasım 2026: Bursa Uludağ Üniversitesi – Fakültelere göre farklı tarihler
9 Kasım 2026: Dokuz Eylül Üniversitesi – Saat 10.00
11 Kasım 2026: Adıyaman Üniversitesi
11 Kasım 2026: Ardahan Üniversitesi – Saat 10.00
11 Kasım 2026: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi – Saat 10.00
11 Kasım 2026: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
16 Kasım 2026: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi – Saat 10.00
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BELGE TESLİMİ NE ZAMAN?
Kura sonuçlarının ilan edilmesinin ardından belge teslim işlemleri üniversitelerin kendi takvimlerine göre yürütülüyor. Örneğin Giresun Üniversitesinde hak kazanan öğrencilerin 4-8 Kasım tarihleri arasında belgelerini sisteme yüklemesi gerekiyor. Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda 3-6 Kasım, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde ise 4-7 Kasım tarihleri belge işlemleri için ayrıldı.