Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı ne zaman, başvurular başladı mı?

Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı memur alımı başvuruları başladı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı açıktan devlet memuru temin ilanına göre, karargâh ile bağlı birlik ve kurumlarda görevlendirilmek üzere toplam 30 devlet memuru alınacak.