Kış kapıya dayandı: Türkiye'ye kar ne zaman yağacak? Hangi illerde kar bekleniyor? | 4-10 KASIM HAFTALIK HAVA DURUMU

Özellikle yüksek rakımlı alanlarda etkili olması beklenen yağışların, alçak kesimlerde sağanak şeklinde görülmesi tahmin ediliyor.

8 Kasım Pazar günü Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki yüksek bölgelerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Bu tahminle birlikte özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kış koşullarının etkisini artırması bekleniyor. Aynı gün Kayseri, Niğde, Sivas, Çankırı ve çevresinde sağanak yağış tahmin ediliyor. Ancak bu illerin şehir merkezleri için kar yağışı öngörülmüyor.

9-15 KASIM HAVA TAHMİNİ RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 9-15 Kasım 2026 dönemini kapsayan orta ve uzun vadeli tahmininde de sıcaklıklarla ilgili dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı.

Buna göre Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun güney kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında, diğer bölgelerin büyük bölümünde ise 1 ila 3 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Yağışların Marmara, Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Ancak bu uzun vadeli rapor, belirli bir il için kesin kar yağışı tarihi vermiyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'E KAR YAĞACAK MI?

Kasım ayının ilk haftasına ilişkin MGM tahminlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir şehir merkezleri için kar yağışı beklentisi bulunmuyor. Bu üç büyükşehirde yağışların ağırlıklı olarak yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Kar yağışı beklentisi ise şimdilik Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde yoğunlaşıyor. İç Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yüksek kesimler de 7 Kasım tahmininde öne çıkıyor.