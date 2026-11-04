Kış kapıya dayandı: Türkiye'ye kar ne zaman yağacak? Hangi illerde kar bekleniyor? | 4-10 KASIM HAFTALIK HAVA DURUMU

Kasım ayının ilk haftasında Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı haftalık tahmin raporuna göre, sıcaklıklar batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde azalacak ve mevsim normallerinin altına inecek. Özellikle Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevresindeki yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı ihtimali öne çıkarken, 6, 7 ve 8 Kasım tarihlerinde de bazı bölgelerde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki, Türkiye'de ilk kar hangi illere yağacak? İşte MGM'nin 4-10 Kasım tarihlerini kapsayan güncel hava durumu tahmini.
METEOROLOJİ'DEN İLK KAR İÇİN TARİH: 5 KASIM
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 4 Kasım 2026 tarihli haftalık tahmin raporunda, kar yağışı için öne çıkan tarih 5 Kasım Perşembe oldu.
MGM'nin tahminine göre 5 Kasım'da Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilecek. Aynı gün yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış beklenirken hava sıcaklıklarının da düşeceği bildirildi.
6 KASIM'DA DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Meteoroloji'nin 6 Kasım Cuma gününe ilişkin tahmininde de kar beklentisi devam ediyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yüksek bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.
Aynı gün Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak.
7 KASIM'DA KAR BEKLENEN BÖLGELER GENİŞLİYOR
7 Kasım Cumartesi günü kar yağışının görülebileceği yüksek kesimler arasında Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yüksek alanlar ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu bulunuyor.
Bu tahminle birlikte özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kış koşullarının etkisini artırması bekleniyor. Aynı gün Kayseri, Niğde, Sivas, Çankırı ve çevresinde sağanak yağış tahmin ediliyor. Ancak bu illerin şehir merkezleri için kar yağışı öngörülmüyor.
8 KASIM'DA HANGİ BÖLGELERDE KAR YAĞACAK?
8 Kasım Pazar günü Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki yüksek bölgelerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Özellikle yüksek rakımlı alanlarda etkili olması beklenen yağışların, alçak kesimlerde sağanak şeklinde görülmesi tahmin ediliyor.
9-15 KASIM HAVA TAHMİNİ RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 9-15 Kasım 2026 dönemini kapsayan orta ve uzun vadeli tahmininde de sıcaklıklarla ilgili dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı.
Buna göre Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun güney kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında, diğer bölgelerin büyük bölümünde ise 1 ila 3 derece altında seyretmesi bekleniyor.
Yağışların Marmara, Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Ancak bu uzun vadeli rapor, belirli bir il için kesin kar yağışı tarihi vermiyor.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'E KAR YAĞACAK MI?
Kasım ayının ilk haftasına ilişkin MGM tahminlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir şehir merkezleri için kar yağışı beklentisi bulunmuyor. Bu üç büyükşehirde yağışların ağırlıklı olarak yağmur şeklinde olması bekleniyor.
Kar yağışı beklentisi ise şimdilik Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde yoğunlaşıyor. İç Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yüksek kesimler de 7 Kasım tahmininde öne çıkıyor.
METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI: SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
MGM'nin 4-10 Kasım haftalık hava tahmin raporunda, sıcaklıkların batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği bildirildi.
Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi kış koşullarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.