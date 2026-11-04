MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI 3 KASIM | MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef 1. ve 2. eleme adayları kim oldu 3 Kasım

MasterChef Türkiye 2026'da haftanın ilk eleme adayları, 3 Kasım Salı akşamı oynanan dokunulmazlık oyununun ardından belli oldu. Patates yemekleri konseptiyle gerçekleştirilen mücadelede mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlığı kazanmak için hünerlerini sergiledi.
Gecenin sonunda kazanan taraf kırmızı takım olurken, kaybeden mavi takımda bireysel dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Bireysel oyunun ardından yapılan oylamayla haftanın ilk iki eleme adayı da belirlendi. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı, eleme potasına hangi yarışmacılar girdi? İşte, 3 Kasım 2026 MasterChef son bölümünde yaşananlar ve eleme adaylarının isimleri...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Şefler MasterChef Türkiye haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takımdan patates yemekleri hazırlamalarını istedi. Gecenin menüsünde, bavyera usulü patates salatası, sütlü patates çorbası, patatesli hingel, tavuklu sandal patates, Erzurum patates dolması, gatto di patate, zwetchgenknödel vardı.
45 dakikalık süre sonunda değerlendirme yapan şeflerin oy birliğine göre takım oyununda dokunulmazlığı kırmızı takım kazandı.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım son kez bireysel dokunulmazlık oyununu oynamak için siyah önlüklerini giyerek bir kez daha sınav verdi. Bireysel dokunulmazlık oyununda ise şefler yarışmacılardan, tahin pekmez ile yaratıcı yemekler hazırlamalarını istedi.
Şeflerin verdikleri süre ise tam 45 dakika oldu. Süre sonunda değerlendirme yapan şefler başarılı buldukları isimleri öne çağırdı. Finale Kübra ve Muhammed kaldı. Gecenin sonunda, rakiplerinden daha başarılı tabağı yaparak haftanın 1. bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Kübra oldu.
MASTERCHEF 1. VE 2. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın ilk eleme potası, dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda gerçekleşti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Kübra oldu. Kübra eleme potasına Tolgahan'ı gönderdi.
Heyecan dolu gecede diğer adayı belirlemek üzere eleme oylaması yapıldı. Yapılan oylama sonucu MasterChef'te ikinci eleme adayı ise Ayşe oldu. Böylece Tolgahan ve Ayşe haftanın eleme adayları oldu.