MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI 3 KASIM | MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef 1. ve 2. eleme adayları kim oldu 3 Kasım

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım son kez bireysel dokunulmazlık oyununu oynamak için siyah önlüklerini giyerek bir kez daha sınav verdi. Bireysel dokunulmazlık oyununda ise şefler yarışmacılardan, tahin pekmez ile yaratıcı yemekler hazırlamalarını istedi.

Şeflerin verdikleri süre ise tam 45 dakika oldu. Süre sonunda değerlendirme yapan şefler başarılı buldukları isimleri öne çağırdı. Finale Kübra ve Muhammed kaldı. Gecenin sonunda, rakiplerinden daha başarılı tabağı yaparak haftanın 1. bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Kübra oldu.