MasterChef'te ortalık karıştı: Şadi'nin Ayşe'ye o hareketi olay oldu: Sosyal medyada 'Diskalife' yorumları yağdı

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, 3 Kasım Salı akşamı yayınlanan bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Dokunulmazlık oyununun ardından gerçekleştirilen eleme oylamasında Ayşe ile Şadi arasında yaşanan gerginlik geceye damga vurdu. İki yarışmacı arasında yükselen tansiyon stüdyoda büyük şaşkınlık yaratırken, yaşananlar sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
ŞADİ'NİN AYŞE'YE YAPTIĞI HAREKET TARTIŞMA ÇIKARDI
MasterChef Türkiye'nin 3 Kasım Salı akşamı yayınlanan bölümünde eleme oylaması sırasında tansiyon yükseldi. Oylama esnasında Şadi, Ayşe'ye yönelik sert sözler sarf etti. Ayşe'nin adının yazılı olduğu oy pusulasını onun önünde defalarca masaya vurması ise tartışmanın fitilini ateşledi. Şadi'nin bu hareketine tepki gösteren Ayşe, davranışı saygısızlık olarak nitelendirdi. İki yarışmacı arasında yaşanan sözlü tartışma devam ederken yayının bir bölümü sessize alındı. Oylama sonucunda Ayşe, haftanın ikinci eleme adayı olarak belirlendi.
MEHMET ŞEF İKİ YARIŞMACIYI STÜDYODAN GÖNDERDİ
Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Şef araya girerek iki yarışmacıyı da uyardı. Ayşe ve Şadi'nin şeflere karşı saygısızlık yaptığını belirten Mehmet Şef, ikisinden de stüdyoyu terk ederek arka mutfağa geçmelerini istedi. Yaşanan gerginlik izleyicilerin de dikkatinden kaçmadı. Özellikle Şadi'nin oy pusulasını Ayşe'nin önünde defalarca masaya vurduğu anlar sosyal medyada gündem oldu.
SOSYAL MEDYADA ŞADİ'YE DİSKALİFİYE ÇAĞRISI
Yaşananların ardından çok sayıda izleyici, Şadi'nin davranışına tepki göstererek yarışmadan diskalifiye edilmesi gerektiğini savundu. Bir kullanıcı, Şadi'nin hareketini eleştirerek, "Şu görüntüyü yayınlamaya utanmadınız mı? Bir kadına yapılan bu terbiyesizce hareketi şefler nasıl normal karşılıyor? Hangi amaçla ve mesajla yapıldığı bariz ortada olan rezil bir davranış. Bu kişiye acil bir yaptırım uygulanmalı" ifadelerini kullandı.
Bir başka izleyici ise Ayşe'nin tartışma boyunca sakinliğini koruduğunu belirterek, "Ayşe'nin kendini ifade etme ve yarışma tarzını Damla Can'a çok benzetiyorum. Tüm çirkefliklere karşı kendini çok güzel ve sakin ifade ediyor" yorumunu yaptı. Aynı kullanıcı, Şadi'nin Ayşe'nin isminin yazılı olduğu pusulaya yönelik hareketini tehdit olarak değerlendirdi.
Şeflerin müdahalesine de tepki gösteren izleyiciler, Ayşe'nin stüdyodan gönderilmesini eleştirdi. Bir kullanıcı, "Biplenen yerde ne dediğini bilmiyoruz ama 'Şefler Şadi o kadar değil' diyor. Hakarete devam ediyor. Ama Ayşe dışarı yollanıyor!" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Bazı izleyiciler ise diğer yarışmacıların yaşananlar karşısında sessiz kalmasını eleştirerek Şadi hakkında yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.