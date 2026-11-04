MasterChef'te ortalık karıştı: Şadi'nin Ayşe'ye o hareketi olay oldu: Sosyal medyada 'Diskalife' yorumları yağdı

Yaşananların ardından çok sayıda izleyici, Şadi'nin davranışına tepki göstererek yarışmadan diskalifiye edilmesi gerektiğini savundu. Bir kullanıcı, Şadi'nin hareketini eleştirerek, "Şu görüntüyü yayınlamaya utanmadınız mı? Bir kadına yapılan bu terbiyesizce hareketi şefler nasıl normal karşılıyor? Hangi amaçla ve mesajla yapıldığı bariz ortada olan rezil bir davranış. Bu kişiye acil bir yaptırım uygulanmalı" ifadelerini kullandı.

Bir başka izleyici ise Ayşe'nin tartışma boyunca sakinliğini koruduğunu belirterek, "Ayşe'nin kendini ifade etme ve yarışma tarzını Damla Can'a çok benzetiyorum. Tüm çirkefliklere karşı kendini çok güzel ve sakin ifade ediyor" yorumunu yaptı. Aynı kullanıcı, Şadi'nin Ayşe'nin isminin yazılı olduğu pusulaya yönelik hareketini tehdit olarak değerlendirdi.

Şeflerin müdahalesine de tepki gösteren izleyiciler, Ayşe'nin stüdyodan gönderilmesini eleştirdi. Bir kullanıcı, "Biplenen yerde ne dediğini bilmiyoruz ama 'Şefler Şadi o kadar değil' diyor. Hakarete devam ediyor. Ama Ayşe dışarı yollanıyor!" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Bazı izleyiciler ise diğer yarışmacıların yaşananlar karşısında sessiz kalmasını eleştirerek Şadi hakkında yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.