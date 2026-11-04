ÖSYM AİS | ÖSYM KPSS Ortaöğretim sonuç tarihi belli oldu! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 25 Ekim'de gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) katılan lise mezunu adaylar, ÖSYM'nin sonuç açıklamasını yakından takip ediyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olabilmek için ter döken binlerce kişi, sınav performanslarının puanlarına nasıl yansıyacağını merak ediyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimiyle birlikte sonuçların açıklanacağı tarih de belli oldu.