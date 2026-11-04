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ÖSYM AİS | ÖSYM KPSS Ortaöğretim sonuç tarihi belli oldu! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavına katılan binlerce adayın beklediği açıklama ÖSYM'den geldi. Kamu personeli olma hayaliyle sınava giren adaylar için sonuç takvimi netleşirken gözler o tarihe çevrildi. Peki KPSS Ortaöğretim sonuçları hangi gün açıklanacak, puanlar nereden öğrenilecek? İşte tüm detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 25 Ekim'de gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) katılan lise mezunu adaylar, ÖSYM'nin sonuç açıklamasını yakından takip ediyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olabilmek için ter döken binlerce kişi, sınav performanslarının puanlarına nasıl yansıyacağını merak ediyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimiyle birlikte sonuçların açıklanacağı tarih de belli oldu.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI 19 KASIM'DA AÇIKLANACAK

ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü ilan edilecek. Adaylar, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde ettikleri puanları bu tarihten itibaren öğrenebilecek.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adayların memuriyet yolunda kullanacakları KPSS puanları da netlik kazanacak.

KPSS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANACAK?

KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yaparak sonuç belgelerine ulaşabilecek.

Sonuç ekranında adayların sınav puanları ve ilgili değerlendirme bilgileri yer alacak. Adayların sonuç açıklama günü ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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