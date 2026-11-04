Sağlık Bakanlığı 3. dönem atama kurası ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 3. dönem atama kurası başvuruları, kamu kadrolarında görev almak isteyen sağlık çalışanlarının gündeminde yer alıyor. İlk defa ve yeniden atanmak isteyen adaylar, EKİP sistemi üzerinden tercih işlemlerini tamamlarken başvuru sürecinin sona ereceği tarih de merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman yapılacak, başvurular hangi gün bitecek? İşte 2026 yılı 3. dönem atama kurasına ilişkin merak edilen takvim…

SAĞLIK BAKANLIĞI 3. DÖNEM ATAMA KURASI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası, 26 Kasım 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Noter huzurunda ve bilgisayar ortamında yapılacak kura çekiminin yeri ve saati, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Sağlık Bakanlığı 3. dönem atama kurası başvuruları 30 Ekim 2026 tarihinde başladı. Adaylar, tercih işlemlerini 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 18.00'e kadar EKİP sistemi üzerinden tamamlayabilecek.

Belirlenen tarihten sonra başvuru kabul edilmeyecek. Bu nedenle adayların başvuru formlarını kontrol ederek tercihlerini süresi içerisinde kesinleştirmesi gerekiyor.