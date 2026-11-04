Sağlık Bakanlığı 3. dönem atama kurası ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 3. dönem atama kurası başvuruları, kamu kadrolarında görev almak isteyen sağlık çalışanlarının gündeminde yer alıyor. İlk defa ve yeniden atanmak isteyen adaylar, EKİP sistemi üzerinden tercih işlemlerini tamamlarken başvuru sürecinin sona ereceği tarih de merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman yapılacak, başvurular hangi gün bitecek? İşte 2026 yılı 3. dönem atama kurasına ilişkin merak edilen takvim…
SAĞLIK BAKANLIĞI 3. DÖNEM ATAMA KURASI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası, 26 Kasım 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Noter huzurunda ve bilgisayar ortamında yapılacak kura çekiminin yeri ve saati, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Sağlık Bakanlığı 3. dönem atama kurası başvuruları 30 Ekim 2026 tarihinde başladı. Adaylar, tercih işlemlerini 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 18.00'e kadar EKİP sistemi üzerinden tamamlayabilecek.
Belirlenen tarihten sonra başvuru kabul edilmeyecek. Bu nedenle adayların başvuru formlarını kontrol ederek tercihlerini süresi içerisinde kesinleştirmesi gerekiyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sağlık Bakanlığı atama kurası başvuruları, Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştiriliyor.
Adayların başvuru işlemleri için şu adımları takip etmesi gerekiyor:
-ekip.saglik.gov.tr adresine giriş yapılır.
-Başvuru ekranındaki ilgili form doldurulur.
-İlan edilen boş kadrolar incelenir.
-Adaylar en fazla 10 tercih yapabilir.
-Başvuru formu kontrol edilerek kesinleştirilir.
Başvurunun tamamlanabilmesi için tercihlerin kesinleştirilmesi gerekiyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI 2026 ATAMA KURASI TAKVİMİ
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 3. dönem atama kurası takvimindeki önemli tarihler şöyle:
30 Ekim - 5 Kasım 2026: EKİP üzerinden başvuruların alınması (Saat 18.00'e kadar)
19 Kasım 2026: Başvuru değerlendirme sonuçlarının açıklanması
19 - 20 Kasım 2026: Başvurusu reddedilen adayların itiraz süresi (Saat 18.00'e kadar)
25 Kasım 2026: İtiraz sonuçlarının ilan edilmesi
26 Kasım 2026: Atama kurasının yapılması
11 Aralık 2026: Atamaya esas belgelerin son teslim tarihi (Saat 18.00'e kadar)
Başvuru değerlendirme sonuçları 19 Kasım'da ilan edilecek. Başvurusu reddedilen adaylar, 19-20 Kasım tarihlerinde saat 18.00'e kadar itirazda bulunabilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
26 Kasım'da gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından yerleştirme sonuçları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden duyurulacak.
Adaylar, yhgm.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacak yerleşenler listesini takip edebilecek. Kurada bir kadroya yerleşmeye hak kazananların ise atama işlemlerinin tamamlanması için gerekli belgeleri en geç 11 Aralık 2026 saat 18.00'e kadar teslim etmesi gerekecek.