Sevdan Bir Ateş bu akşam var mı? Sevdan Bir Ateş'in yeni bölümü ne zaman? 4 Kasım Show TV yayın akışı

Show TV ekranlarının sevilen yapımlarından Sevdan Bir Ateş 'in yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından gündeme taşındı. 4 Kasım 2026 Çarşamba akşamı televizyon karşısına geçmeye hazırlanan izleyiciler, Show TV yayın akışında dizinin yer alıp almadığını merak ediyor. Peki, Sevdan Bir Ateş bu akşam yayınlanacak mı? İşte günün yayın akışına ilişkin ayrıntılar…

4 Kasım 2026 Çarşamba günü Show TV yayın akışında Sevdan Bir Ateş dizisi saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak. Dizinin merakla beklenen 9. bölümünün yayınlanması beklenirken, Show TV'nin resmi internet sitesinde yeni bölüme ait fragman ve bölüm ön izlemesi de yayımlandı. Şu ana kadar dizinin yayın tarihinin ertelendiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

SEVDAN BİR ATEŞ 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show TV'nin yayımladığı 9. bölüm fragmanında Mirza ve Leyla cephesinde gerilim artıyor. Mirza'nın Hüma'nın kendi kızı olduğunu açıklamasıyla başlayan gelişmeler, küçük kızın kaybolmasıyla daha da karmaşık bir hâl alıyor.

Vuslat'ın Hüma'ya söylediği sözler küçük kızın konaktan kaçmasına neden olurken Mirza, kızını yalnız bırakmamaya çalışıyor. Leyla ise geçmişin sırlarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Yeni bölümde Mirza ve Leyla arasında yaşanacak gelişmelerin hikayenin seyrini değiştirmesi bekleniyor.