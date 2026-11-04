SON DAKİKA: Bursa’da felaket! Kazaya yardıma gidenlere araç çarptı! 1 ölü, 9 yaralı

Kaza saat 11.00 sıralarında Gebze Orhangazi İzmir otoyolu Gemlik kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Bursa yönüne seyrederken kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere çarptı. Bu sırada aynı istikamette seyreden başka bir otomobilde kaza yapan araca çarparak savruldu.

Kontrolden çıkan otomobil kazayı görüp yardım için aracından inen başka bir aracın sürücüsüne çarptı. İki araç ve bir yayanın karıştığı kazada Mecit Can (30) yaşamını yitirirken, 9 kişi de yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle Gebze Orhangazi İzmir otoyolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Yaralanan 9 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.