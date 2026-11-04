SON DAKİKA: Uyuşturucu soruşturma davasında yeni gelişme: Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran beraat etti

Ela Rümeysa Cebeci, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşmasında hâkim karşısına çıkmak üzere adliyeye geldi.
Ela Rümeysa Cebeci ile eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması, İstanbul Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
SARAN DURUŞMAYA GELMEDİ
Duruşmaya tutuksuz yargılanan Cebeci katılırken duruşmalara katılma zorunluluğu kaldırılan Saran katılmadı.
"CİLVELEŞEN İKİ İNSANIN KONUŞMALARI"
Duruşmada ilk kez savunma yapan Ela Rümeysa Cebeci suçlamaları reddettiğini söyleyerek, "Sadettin Saran 20 yıldır hayatımda, bir dönem gönül ilişkisi yaşadım, bir dönemde normal arkadaşlığımız oldu. Aramızdaki yazışmalar, birbiriyle flörtleşen, cilveleşen iki insanın şakalaşması, konuşmasıdır. Bir başkasının anlayamayacağı konuşmalardır. İzlediğimiz bazı filmlerin repliklerini dosyaya sundum aramızda geçen konuşmalarda geçen repliklerdir. Bakılınca anlaşılacaktır. Kimseden uyuşturucu madde temin etmedim, kimseye de temin etmedim. Kimseyle uyuşturucu madde kullanmadım. Evimde bulunmadı, kanımda idrarımda uyuşturucu bulunmadı. Operasyonlarda adı geçen partilere katılmadım. Sporcu disipliniyle yaşadım. Üstüme atılı suçları kabul etmiyorum beraatimi arz ediyorum" dedi.
"AMERİKA'DA LEGAL OLDUĞU İÇİN DENEDİM"
Mahkeme başkanın likit esrarla ilgili sorularına cevap veren Cebeci "Münferit bir denemeydi. Türkiye'de hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Amerika'da münferit bir deneme yaşadım. 1 kere çektim bıraktım. Legal olduğu için orada denedim. Türkiye'de bahsedilen kokainler falan asla görmedim." dedi.
CEM YILMAZ'A GÖNDERDİĞİ MESAJ SORULDU
Cem Yılmaz'la aralarında likit esrarla (THC) ilgili geçen konuşmaları Cebeci'ye soruldu. Cebeci, "Yılbaşı gecesi programa gelecekti Cem, ben de brokoli suyu içiyordum. Aramızda bir geyik döndü. Elimde olan vazol sigaraydı. Bir elimde vazol, bir elimde brokoli suyu… Onun fotoğrafını atmıştım ona, THC'den bahsetmem aramızdaki önceki geyiklere istinadendir. O konuşmaların öncesi de vardı." diye cevap verdi. Mahkeme başkanı, Cem Yılmaz'a gönderilen fotoğraftaki sigara için bilirkişi raporu alındığını ve THC esrar içeren elektronik sigara olduğunun tespit edildiğini söyledi. Cebeci bunun üzerine, "Hayır kesinlikle vazoldur." diye cevap verdi.
"UYUŞTURUCU SAÇIMA BULAŞMIŞ"
Uyuşturucu testinin pozitif çıktığı hatırlatılan Cebeci, "Filmlerde gördüğüm uyuşturucunun saçımda çıkmasına şaşırdım öfkelendim, 'tekrar test istiyorum' dedim. Sonradan öğrendim ki bulaş konusu binlerce insan üzerinde test edilmiş, makalelere konu bir şey. Ben saçıma bulaştığını anladım. Ben içici olsam kanımda ve idrarımda çıkardı. Ben Adli Tıp'tan çıkınca saçıma bulaş olduğunu anladım. O yüzden ATK'ya saygım sonsuzdur." diye cevap verdi. Duruşma savcısının, "Sadettin Saran size uyuşturucu verdi mi veya başkasına temin etti mi?" sorusuna ise Cebeci, "Hayır kesinlikler hayır." diye cevap verdi.
SADETTİN SARAN VE ELA RÜMEYSA CEBECİ BERAAT ETTİ
Öte yandan mahkeme Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci'nin ayrı ayrı beraatine karar verdi.