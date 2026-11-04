SON DAKİKA: Uyuşturucu soruşturma davasında yeni gelişme: Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran beraat etti

Ela Rümeysa Cebeci , "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşmasında hâkim karşısına çıkmak üzere adliyeye geldi.

Ela Rümeysa Cebeci ile eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması, İstanbul Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

SARAN DURUŞMAYA GELMEDİ



Duruşmaya tutuksuz yargılanan Cebeci katılırken duruşmalara katılma zorunluluğu kaldırılan Saran katılmadı.

"CİLVELEŞEN İKİ İNSANIN KONUŞMALARI"

Duruşmada ilk kez savunma yapan Ela Rümeysa Cebeci suçlamaları reddettiğini söyleyerek, "Sadettin Saran 20 yıldır hayatımda, bir dönem gönül ilişkisi yaşadım, bir dönemde normal arkadaşlığımız oldu. Aramızdaki yazışmalar, birbiriyle flörtleşen, cilveleşen iki insanın şakalaşması, konuşmasıdır. Bir başkasının anlayamayacağı konuşmalardır. İzlediğimiz bazı filmlerin repliklerini dosyaya sundum aramızda geçen konuşmalarda geçen repliklerdir. Bakılınca anlaşılacaktır. Kimseden uyuşturucu madde temin etmedim, kimseye de temin etmedim. Kimseyle uyuşturucu madde kullanmadım. Evimde bulunmadı, kanımda idrarımda uyuşturucu bulunmadı. Operasyonlarda adı geçen partilere katılmadım. Sporcu disipliniyle yaşadım. Üstüme atılı suçları kabul etmiyorum beraatimi arz ediyorum" dedi.

"AMERİKA'DA LEGAL OLDUĞU İÇİN DENEDİM"

Mahkeme başkanın likit esrarla ilgili sorularına cevap veren Cebeci "Münferit bir denemeydi. Türkiye'de hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Amerika'da münferit bir deneme yaşadım. 1 kere çektim bıraktım. Legal olduğu için orada denedim. Türkiye'de bahsedilen kokainler falan asla görmedim." dedi.