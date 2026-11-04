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TOKİ'den 61 ilde arsa fırsatı! TOKİ 725 arsayı satışa çıkarıyor! İşte o iller...

Arsa sahibi olmak isteyenler için beklenen duyuru geldi. TOKİ, Türkiye genelinde 61 ilde bulunan 725 arsayı açık artırmayla satışa sunmaya hazırlanıyor. Üstelik alıcıları peşinat, vade ve indirim seçenekleri de bekliyor. İşte TOKİ arsa satışına ilişkin merak edilen ayrıntılar...

AA

Giriş Tarihi:

TOKİ’den 61 ilde arsa fırsatı! TOKİ 725 arsayı satışa çıkarıyor! İşte o iller...

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, kurum, 61 ildeki 725 arsanın satışı için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor.

TOKİ’den 61 ilde arsa fırsatı! TOKİ 725 arsayı satışa çıkarıyor! İşte o iller...

Açık artırma yöntemiyle yapılacak ihalede, Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta bulunan 725 arsa satışa sunulacak.

TOKİ’den 61 ilde arsa fırsatı! TOKİ 725 arsayı satışa çıkarıyor! İşte o iller...

Alıcılar, konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi, spor, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon alanı, depolama alanı, akaryakıt istasyon alanı, lojistik tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki arsalara, belirlenen lotlarda yüzde 20 veya yüzde 25 peşinatla 48 ay vade ile sahip olabilecek.

TOKİ’den 61 ilde arsa fırsatı! TOKİ 725 arsayı satışa çıkarıyor! İşte o iller...

Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak. Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.

Açık artırmalar, 5-6 Kasım tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Radisson Blu Hotel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.

TOKİ’den 61 ilde arsa fırsatı! TOKİ 725 arsayı satışa çıkarıyor! İşte o iller...

Ayrıca istekliler internet üzerinden de "muzayede.emlakyonetim.com.tr" adresinden teklif verebilecek.

Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "muzayede.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 84 34" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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