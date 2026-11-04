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Yağışlar İstanbul barajlarını doldurdu mu? | 4 KASIM İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ 4 Kasım 2026 baraj doluluk oranlarını açıkladı. İstanbul'da son yağışlarla birlikte su seviyelerinde yükseliş yaşanırken bazı barajlardaki tablo endişe yarattı. Üç barajda doluluk oranı yüzde 70'i aşarken iki barajın yüzde 5'in altında kalması dikkat çekti. Megakentin su rezervlerinde son durum merak konusu oldu.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İstanbul'da baraj doluluk oranları, sonbahar yağışlarının ardından yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Megakentin su kaynaklarında yaşanan değişim yakından takip edilirken barajlar arasındaki büyük fark da dikkat çekti. Bazı su kaynaklarında doluluk oranları yüz güldüren seviyelere ulaşırken bazı barajlarda beklenen yükseliş henüz gerçekleşmedi. Peki, İstanbul'un hangi barajında ne kadar su kaldı? İşte İSKİ'nin açıkladığı son rakamlar…

İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL DOLULUK ORANLARI

İSKİ verilerine göre İstanbul'a su sağlayan 10 barajın doluluk oranları şöyle:

Darlık: %90,23

Ömerli: %78,35

Alibey: %70,87

Elmalı: %65,79

Istrancalar: %61,25

Terkos: %39,69

Sazlıdere: %33,86

Büyükçekmece: %32,36

Kazandere: %4,05

Pabuçdere: %2,96

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