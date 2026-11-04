Yağışlar İstanbul barajlarını doldurdu mu? | 4 KASIM İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'da baraj doluluk oranları, sonbahar yağışlarının ardından yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Megakentin su kaynaklarında yaşanan değişim yakından takip edilirken barajlar arasındaki büyük fark da dikkat çekti. Bazı su kaynaklarında doluluk oranları yüz güldüren seviyelere ulaşırken bazı barajlarda beklenen yükseliş henüz gerçekleşmedi. Peki, İstanbul'un hangi barajında ne kadar su kaldı? İşte İSKİ'nin açıkladığı son rakamlar…