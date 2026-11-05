A101 5 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: ALDIN ALDIN | A101 5 Kasım aktüel kataloğu yayınlandı: Beyaz eşyadan, mutfak ürünlerine kadar her şey indirimde

A101'in 5 Kasım 2026 aktüel kataloğunda birbirinden cazip indirim fırsatları öne çıkıyor. Bu hafta A101 raflarında uygun fiyatlı gıda ürünlerinden beyaz eşyaya, ev ve mutfak gereçlerinden ihtiyaç ürünlerine kadar pek çok seçenek yer alıyor. Alışverişte tasarruf etmek isteyenler için işte A101 5 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu ve haftanın dikkat çeken indirimleri…
A101 5 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU
65" 4K UHD VIDAA TV 30.999 TL
Bluetooth Kulaklık 999 TL
55" 4K UHD VIDAA TV 21.999 TL
8 KG Çamaşır Makinesi 22.999 TL
Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 9.499 TL
Ultrasonik Hava Nemlendirici 1.099 TL
Duvar Tipi Isıtıcı 1.999 TL
Dekoratif Şarjlı Masa Lambası 399 TL
VB5 Elektrikli Bisiklet 29.990 TL