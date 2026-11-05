A101 5 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: ALDIN ALDIN | A101 5 Kasım aktüel kataloğu yayınlandı: Beyaz eşyadan, mutfak ürünlerine kadar her şey indirimde

A101'in 5 Kasım 2026 aktüel kataloğunda birbirinden cazip indirim fırsatları öne çıkıyor. Bu hafta A101 raflarında uygun fiyatlı gıda ürünlerinden beyaz eşyaya, ev ve mutfak gereçlerinden ihtiyaç ürünlerine kadar pek çok seçenek yer alıyor. Alışverişte tasarruf etmek isteyenler için işte A101 5 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu ve haftanın dikkat çeken indirimleri…