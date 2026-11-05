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Haberler Yaşam A101 5 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: ALDIN ALDIN | A101 5 Kasım aktüel kataloğu yayınlandı: Beyaz eşyadan, mutfak ürünlerine kadar her şey indirimde

A101 5 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: ALDIN ALDIN | A101 5 Kasım aktüel kataloğu yayınlandı: Beyaz eşyadan, mutfak ürünlerine kadar her şey indirimde

A101 5 Kasım 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı! A101 marketlerinde bu hafta gıdadan beyaz eşyaya, mutfak ürünlerinden günlük ihtiyaçlara kadar birçok kategoride indirimli ürünler tüketicilerle buluşuyor. İşte A101 5 Kasım indirim fırsatları, yeni aktüel ürünler ve kaçırılmayacak kampanyaların yer aldığı güncel katalog listesi…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

A101'in 5 Kasım 2026 aktüel kataloğunda birbirinden cazip indirim fırsatları öne çıkıyor. Bu hafta A101 raflarında uygun fiyatlı gıda ürünlerinden beyaz eşyaya, ev ve mutfak gereçlerinden ihtiyaç ürünlerine kadar pek çok seçenek yer alıyor. Alışverişte tasarruf etmek isteyenler için işte A101 5 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu ve haftanın dikkat çeken indirimleri…

A101 5 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU

65" 4K UHD VIDAA TV 30.999 TL

Bluetooth Kulaklık 999 TL

55" 4K UHD VIDAA TV 21.999 TL

8 KG Çamaşır Makinesi 22.999 TL

Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 9.499 TL

Ultrasonik Hava Nemlendirici 1.099 TL

Duvar Tipi Isıtıcı 1.999 TL

Dekoratif Şarjlı Masa Lambası 399 TL

VB5 Elektrikli Bisiklet 29.990 TL

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