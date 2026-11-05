Anne ve kızı ayı saldırısında hayatını kaybetti!

DOĞAL YAŞAM ALANLARININ DARALMASI İNSANLARLA TEMASLARI ARTIRIYOR

Calgary merkezli ayı güvenliği uzmanı Kim Titchener, sosyal medyadaki kayıp ihbarlarını gördüğünde bölgenin yapısı nedeniyle bir ayı saldırısından endişe ettiğini ifade etti. Bella Coola'nın geniş bozayı ve siyah ayı nüfusuyla bilindiğini belirten Titchener, bölge sakinlerinin evlerinin yakınında ayı görmesinin sıradan bir durum olduğunu dile getirdi.

Titchener; yaşam alanlarının kaybolması, kuraklık ve iklim değişikliğinin yol açtığı besin sıkıntısı nedeniyle İngiliz Kolumbiyası'ndaki ayı nüfusu üzerinde ciddi baskılar oluştuğunu, bu durumun insanlarla ayıların daha fazla karşı karşıya gelmesine yol açtığını kaydetti.

Yetkililer, saldırının gerçekleştiği Snootka patika sisteminin batı alanından vatandaşların uzak durması gerektiğini vurgularken, bölge halkı ve Nuxalk Kabilesi ile temasın sürdüğünü bildirdi.