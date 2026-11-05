ARA TATİL NE ZAMAN 2026 | KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğrencilerin 2026-2027 eğitim öğretim yılında yapacağı ikinci ara tatilin tarihi de belli. MEB takvimine göre ikinci dönem ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü tamamlanacak.

Hafta sonlarıyla birlikte ikinci ara tatil de toplam 9 günlük bir dinlenme sürecine dönüşecek.

2027 NİSAN ARA TATİLİ OLACAK MI?

Öğrencilerin merak ettiği konulardan biri de Nisan ayında ara tatil yapılıp yapılmayacağı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde Nisan ayı için ayrıca bir ara tatil planlanmadı.

İkinci ara tatil Mart ayında uygulanacak. Bu nedenle öğrenciler Nisan ayında yeni bir ara tatil beklemeyecek.