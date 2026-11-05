ARA TATİL NE ZAMAN 2026 | KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin merakla beklediği ilk ara tatil için takvim netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan çalışma takvimi doğrultusunda Kasım ayında okullarda kısa süreli bir mola verilecek. Tatilin hafta sonlarıyla birleşmesi, öğrencilerin dinlenme süresini de uzatacak. Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihlerini araştırmaya başladı. İşte MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı ara tatil takvimi...
2026 KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için beklenen tarih belli oldu. MEB'in açıkladığı takvime göre öğrenciler, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü derslere ara verecek. İlk ara tatil 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.
Öğrenciler 16, 17, 18, 19 ve 20 Kasım tarihlerinde okula gitmeyecek. Böylece kasım ayında eğitim öğretime beş günlük ara verilmiş olacak.
KASIM ARA TATİLİ 9 GÜN SÜRECEK!
Kasım ara tatilinin hafta sonlarıyla birleşmesiyle öğrenciler için daha uzun bir dinlenme dönemi oluşacak. 14 Kasım Cumartesi günü başlayacak tatil süreci, 22 Kasım Pazar günü sona erecek.
Bu kapsamda öğrenciler toplam 9 gün tatil yapabilecek. Tatilin ardından 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapılacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?
Öğrencilerin 2026-2027 eğitim öğretim yılında yapacağı ikinci ara tatilin tarihi de belli. MEB takvimine göre ikinci dönem ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü tamamlanacak.
Hafta sonlarıyla birlikte ikinci ara tatil de toplam 9 günlük bir dinlenme sürecine dönüşecek.
2027 NİSAN ARA TATİLİ OLACAK MI?
Öğrencilerin merak ettiği konulardan biri de Nisan ayında ara tatil yapılıp yapılmayacağı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde Nisan ayı için ayrıca bir ara tatil planlanmadı.
İkinci ara tatil Mart ayında uygulanacak. Bu nedenle öğrenciler Nisan ayında yeni bir ara tatil beklemeyecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İlk dönemin tamamlanmasının ardından öğrenciler yarıyıl tatiline çıkacak. MEB'in eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.
Yarıyıl tatili 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılının bitiş tarihi de belli oldu. Öğrenciler, 25 Haziran 2027 Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.
MEB 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı takvime göre eğitim öğretim yılının önemli tarihleri şöyle:
Okulların açılışı: 14 Eylül 2026 Pazartesi
Birinci ara tatil: 16-20 Kasım 2026
Birinci dönemin bitişi: 22 Ocak 2027 Cuma
Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027
İkinci dönemin başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi
İkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027
Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027 Cuma