Bu peynir 4 ay sonra kuyudan çıkarılıyor! Fotoğrafı görenler gözlerine inanamadı

19 İLÇENİN PEYNİRLERİ ENVANTER ALTINA ALINIYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtımı ve Turizm Dairesi Başkanı Ekrem Savaş da 'Antalya Yerel Peynirleri Envanteri ve Gastronomi Mirası Projesi' kapsamında kentin 19 ilçesinde geleneksel yöntemlerle üretilen peynirleri kayıt altına almayı hedeflediklerini söyledi. Köyleri ve üretim yapılan alanları ziyaret ederek peynirlerin yapım tekniklerini incelediklerini belirten Savaş, üreticilerin hikayelerini de çalışmaya dahil ettiklerini kaydetti. Çalışmanın yalnızca peynir çeşitlerini listelemekten ibaret olmadığını vurgulayan Savaş, "Antalya'nın yerel peynirleriyle ilgili envanter oluşturacağız. Bunu sadece bir veri olarak görmemeliyiz. Antalya'nın kültürünü, özellikle Yörüklerin kültürünü bugüne taşıyarak kalıcı olmasını sağlayacağız" diye konuştu. Belediye olarak Yörük kültürüne ait değerlerin korunmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını önemsediklerini belirten Savaş, geleneksel peynir üretiminin de bu kültürün önemli parçalarından biri olduğunu ifade etti.

MERALAR VE YAYLALARIN KORUNMASINA DİKKATİ ÇEKTİ

Yerel peynir üretiminin devamlılığının hayvancılıkla doğrudan bağlantılı olduğunu belirten Savaş, üreticilerin yaşadığı sorunların da göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Savaş, "Yöre halkı süt elde etmek için hayvancılık yapıyor. Meralarımız ve yaylalarımız var. Bunlarla ilgili çok ciddi problemler yaşanıyor. Halkımızın yanında olduğumuzu hissettirmemiz, onların dertlerine ve sorunlarına çözüm bulmamız gerekiyor" diye konuştu. Çevre konularının da bu çalışmalar açısından önem taşıdığını belirten Savaş, COP31 sürecinde meraların, yaylaların ve yerel üreticilerin karşılaştığı sorunlara dikkati çekti. Savaş, yöresel üretimin korunmasının hem üreticilerin desteklenmesi hem de kültürel mirasın sürdürülmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.