İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 5 KASIM | İstanbul'un ne kadar suyu kaldı? Ömerli, Darlık, Elmalı barajları doluluk oranları

İstanbul'da son günlerde etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağışların barajlara yansıması merak uyandırdı. Yağışların ardından doluluk oranlarında nasıl bir değişim yaşandı? Megakentin su rezervlerinde son durum ne, en yüksek ve en düşük doluluk oranına sahip barajlar hangileri? İşte dikkat çeken veriler...