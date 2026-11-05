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İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 5 KASIM | İstanbul'un ne kadar suyu kaldı? Ömerli, Darlık, Elmalı barajları doluluk oranları

İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak yağışların ardından baraj doluluk oranlarında yaşanan değişim merak konusu oldu. Peki, yağışlar barajlara ne kadar katkı sağladı? İstanbul’un en dolu ve en boş barajları hangileri? İşte güncel doluluk oranları ve son durum...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İstanbul'da son günlerde etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağışların barajlara yansıması merak uyandırdı. Yağışların ardından doluluk oranlarında nasıl bir değişim yaşandı? Megakentin su rezervlerinde son durum ne, en yüksek ve en düşük doluluk oranına sahip barajlar hangileri? İşte dikkat çeken veriler...

İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranları, sonbahar yağışlarının etkisiyle yeniden gündeme geldi. İSKİ'nin 5 Kasım 2026 tarihli verilerine göre, kentin su ihtiyacını karşılayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 59,65'e ulaştı. Yağışların su rezervlerine katkısı dikkat çekerken gözler barajlardaki son duruma çevrildi.

İSKİ'nin 5 Kasım 2026 tarihli hidrolik ölçümlerine göre baraj bazındaki doluluk oranları şu şekilde:

Ömerli Barajı: %78,83

Darlık Barajı: %90,34

Elmalı Barajı: %67,98

Terkos Barajı: %40,49

Alibey Barajı: %72,12

Büyükçekmece Barajı: %33,03

Sazlıdere Barajı: %34,64

Istrancalar Barajı: %59,77

Kazandere Barajı: %4,32

Pabuçdere Barajı: %3,08

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