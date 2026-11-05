KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! SONUÇLAR NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLECEK?

2026-2027 eğitim-öğretim dönemi için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) e-Devlet başvuru sürecini tamamlayan milyonlarca üniversite öğrencisi, değerlendirme sonuçlarına kilitlendi. Geçtiğimiz yıl başvuruların ardından sonuçların Kasım ayı başında ilan edilmesi nedeniyle, bu yıl da açıklamanın Kasım ayının ilk günlerinde gelmesi bekleniyor.
Üniversite öğrencileri, GSB tarafından yapılacak resmi duyuruyu beklerken KYK burs sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını ve sorgulama ekranının ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler, e-Devlet üzerinden başvuru durumlarını kontrol edebilecek.
KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. 12-16 Ekim 2026 tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tamamlanan KYK burs başvuruları sonrasında gözler sonuç tarihine çevrildi. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuru sonuçları kasım ayında erişime açılmıştı.
Bu yıl da KYK sonuçların kasım ayında açıklanması bekleniyor.
KYK BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Öğrenciler sonuçlarını aşağıdaki adımları izleyerek öğrenebilir:
e-Devlet sistemine giriş yapın.
Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmetlerini açın.
Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama ekranına girin.
Başvuru sonucunuzu görüntüleyin.
KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
GSB resmi sonuç ekranı: 2026-2027 KYK burs ve kredi sonuçları
KYK BURS SONUÇLARININ ARDINDAN NE YAPILACAK?
Burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin, GSB tarafından belirtilen süre içerisinde e-Devlet üzerinden taahhütname onayını tamamlaması gerekiyor. Onay işlemini süresi içinde gerçekleştirmeyen öğrenciler burs veya kredi hakkından yararlanamayabilir.
Taahhütname onay tarihleri ve ödeme takvimine ilişkin ayrıntıların resmi duyurular üzerinden takip edilmesi gerekiyor.