KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! SONUÇLAR NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLECEK?

2026-2027 eğitim-öğretim dönemi için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) e-Devlet başvuru sürecini tamamlayan milyonlarca üniversite öğrencisi, değerlendirme sonuçlarına kilitlendi. Geçtiğimiz yıl başvuruların ardından sonuçların Kasım ayı başında ilan edilmesi nedeniyle, bu yıl da açıklamanın Kasım ayının ilk günlerinde gelmesi bekleniyor.

Üniversite öğrencileri, GSB tarafından yapılacak resmi duyuruyu beklerken KYK burs sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını ve sorgulama ekranının ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler, e-Devlet üzerinden başvuru durumlarını kontrol edebilecek.

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. 12-16 Ekim 2026 tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tamamlanan KYK burs başvuruları sonrasında gözler sonuç tarihine çevrildi. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuru sonuçları kasım ayında erişime açılmıştı.

Bu yıl da KYK sonuçların kasım ayında açıklanması bekleniyor.